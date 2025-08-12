Соболенко обыграла Радукану в Цинциннати
- 12.08.2025, 8:29
Встреча для белорусской теннисистки выдалась сложной.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче 1/16 финала турнира категории ВТА-1000 в Цинциннати переиграла соперницу из Великобритании Эмму Радукану — для успеха нашей соотечественнице понадобилось три сета и более трех часов времени. Победу в решающем сете первая ракетка мира одержала на тайбрейке — 7:5, пишет «Прессбол».
Арина Соболенко (1 ВТА) — Эмма Радукану (39 ВТА) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).
Поединок длился 3 часа и 12 минут. Соболенко исполнила 8 подач навылет и допустила 3 двойные ошибки. У соперницы белоруски 10 подач навылет и 9 двойных ошибок.
Cincinnati Masters — профессиональный теннисный турнир, ежегодно проводимый в августе в Мейсоне (Огайо, США) на хардовых кортах местного комплекса Lindner Family Tennis Center. В нынешнем году соревнование проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой является Арина Соболенко. Призовой фонд турнира составляет 10 699 452 долларов США.