Ученые описали «танцевальный репертуар» какаду 12.08.2025, 8:34

Не только людям нравится двигаться в такт музыке.

Австралийские ученые из Университета Чарльза Стерта изучили «танцевальные привычки» разных видов какаду и нашли закономерности в их движениях, пишет «Нож».

Сначала команда проанализировала 45 видеороликов с танцующими попугаями — представителями пяти различных видов. Речь о желтохохлом, белом, лососевом, танимбарском и малом какаду.

Ученые выявили 30 различных танцевальных «па», каждое из которых исполняли как минимум две птицы. При этом 17 движений ранее не были описаны с научной точки зрения. Что любопытно, какаду близкородственных видов «танцевали» по-разному.

Далее исследователи провели эксперимент с участием какаду из австралийского зоопарка. Специалисты включали птицам музыку в жанре хаус, а затем — выпуск подкаста о финансах или белый шум.

Ученые обнаружили, что птицы продолжают активно двигаться вне зависимости от характеристик незнакомого аудио. По словам исследователей, «танцы» какаду напомнили им брачные игры диких попугаев: возможно, ритмично двигая лапами, животные «флиртуют» друг с другом.

«Мы не совсем понимаем, почему они танцуют, но, возможно, это их способ поиграть, а игра приносит птицам самоудовлетворение», — предположила Наташа Любке, руководитель исследования.

