12 августа 2025, вторник, 9:12
Российских нефтяников срочно вызвали в правительство

  12.08.2025, 8:37
  • 3,814
Успешная работа дронов ВСУ.

Российское правительство готовит срочное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний в связи с ситуацией на топливном рынке, где цены взлетели почти на 50% с начала года.

Совещание с участием курирующего энергетику вице-премьера Александра Новака состоится в четверг, 14 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, будут обсуждаться меры, чтобы не допустить роста розничных цен на бензин выше уровня инфляции. По данным Росстата, сейчас ценники на АЗС на 11% превышают прошлогодние, тогда как общий индекс потребительских цен растет на 8,2%.

Как говорят источники, может быть повышен норматив продажи топлива на бирже, где цены на бензин Аи-95 установили исторические рекорды пять дней подряд. В понедельник тонна «Премиум-95» стоила 80154 рубля, а пятницу — 80206 рублей. С начала августа цены выросли на 7%, с начала лета — на 32%, а с начала года — на 47%.

Бензин Аи-92 подорожал на 34% с конца декабря, до 69390 рублей за тонну — самого высокого уровня с осени 2023 года.

Бензин дорожает, поскольку запасов товара на независимом рынке почти нет, сказал «Коммерсанту» источник в отрасли. По его словам, котировки уже находятся на уровнях, которые генерируют независимым АЗС убыток в несколько рублей на литр от продажи закупленного на бирже бензина.

Кроме того, ключевым фактором роста котировок стали инциденты на НПЗ, говорит управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко. С начала августа пять крупных нефтезаводов попали под налеты дроны, а три из них полностью или частично остановили производство.

2 августа встал Новокуйбышевский НПЗ и около половины мощностей остановил Рязанский НПЗ — крупнейший завод «Роснефти», снабжающий топливом столичный регион. 9 августа прекратил прием сырой нефти Саратовский НПЗ, также получивший повреждения из-за налета БПЛА, напоминает сайт The Moscow Times.

По словам источников, чтобы остудить топливный рынок власти рассматривают радикальные меры вплоть до директивного биржевых цен: если котировки вырастут более чем на 10% с начала месяца, то стартовая цена торгового дня будет откатываться к уровню начала месяца. ФАС также предложила обязать нефтяников продавать на бирже 17% бензина вместо текущих 15%. Впрочем, на предыдущем совещании, 5 августа, правительство эту идею отвергло, рассказал источник «Коммерсанта».

Рост котировок вызван в том числе отсутствием запаса прочности в производстве бензина, так как объем выпуска лишь немного превышает внутренний спрос, поясняет управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. Сколько именно в стране производится топлива достоверно неизвестно — в прошлом году власти закрыли статистику. По оценкам Reuters, объемы нефтепереработки в 2024 году опустились до 267 млн — минимума за последние 12 лет.

