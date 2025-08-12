Стартап белорусов попал на экраны в самом сердце Нью-Йорка
- 12.08.2025, 8:47
Роль Беларуси в мировом кинематографе недооценивается.
Стартап с белорусскими корнями Filmustage запустил свой ролик на Таймс-сквер — в самом сердце Нью-Йорка, заметил dev.by. Там он подчеркивает свои белорусские корни и роль выходцев из Беларуси в истории Голливуда.
В посте отмечается, что роль Беларуси в мировом кинематографе недооценивается. И речь не только об актёрах с «Оскаром» вроде Кирка Дугласа, Харрисона Форда, Гвинет Пэлтроу и Лизы Кудроу, чьи предки родом из нашей страны, но и о Filmustage, который автоматизирует обработку сценариев для фильмов для Голливуда с помощью нейросетей.
Видео начинается с цитаты из «Джона Уика» о белорусском происхождении персонажа и заканчивается фразой «Belarus born. Hollywood bound».
В стартапе отмечают, что для Filmustage это не просто реклама, а громкая премьера белорусских фаундеров на самой известной площади в мире. А также что Filmustage попал на экраны не как герой кинофильма, а как смелый полноправный игрок этой индустрии.
«Годами Беларусь играла второстепенные роли в Голливуде — тёмный акцент, туманное место на карте шпионских триллеров, название, которое произносилось или располагалось неправильно. Теперь это меняется.
С выходом Filmustage на Таймс-сквер новая история выходит на сцену — история, где Беларусь не просто упоминается, но активно формирует будущее киноиндустрии. Не как вымышленный фон, а как реальный мировой инноватор, создающий инструменты, которые используются профессионалами по всему миру», — говорят о себе в компании.