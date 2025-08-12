закрыть
Кремль нарывается на ответ Баку

  • 12.08.2025, 8:52
  • 1,502
Кремль нарывается на ответ Баку

Откреститься от ответственности уже не получится.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его украинский коллега Владимир Зеленский, провели телефонный разговор. В ходе беседы главы государств, в числе прочего, осудили целенаправленные авиаудары России по азербайджанским объектам на территории Украины и выразили уверенность, что это ни при каких обстоятельствах не приведёт к приостановлению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере, говорится в редакционной статье сайта minval.az.

За этими протокольными строчками – очередной виток враждебной и подлой тактики России и по отношению к Украине, и по отношению к Азербайджану. Напомним: накануне одной из мишеней российских ударов по территории Украины стала нефтебаза SOCAR в Одесской области – инфраструктура получила повреждения, несколько человек ранены. Ещё раньше удару подверглась газоперекачивающая станция в Орловке. Через неё, напомним, реверсным путём азербайджанский газ поставляется в Украину. Ещё раньше российские ракеты разорвались вблизи посольства Азербайджана в Киеве, повреждения получил «Азербайджанский Дом» в столице Украины, ударам подверглись и автозаправочные станции SOCAR в Житомирской области.

Теоретически, в условиях войны азербайджанские объекты могут попасть под удар, скажем так, случайно. Тем более что Россия бьёт и по детским больницам, и по родильным домам, не говоря уже о жилых кварталах. Но частота и плотность подобного рода инцидентов за последние дни не оставляют сомнений: по азербайджанским объектам в Украине Россия бьёт совершенно осознанно. И это – новый виток кризиса в двусторонних отношениях.

И так символично это совпало: в те же дни, когда Россия приступила к реализации нового витка своей подлой и враждебной тактики, 8 августа 2025 г., в бакинском международном аэропорту «Гейдар Алиев» прошла минута молчания. В память о Хокюме Алиевой — Национальном герое Азербайджана, бортпроводнице того самого рейса AZAL Баку–Грозный, который 25 декабря 2024 г. был сбит российской ПВО. 8 августа Хокюме Алиевой должно было исполниться 34 года.

Именно с этого, назовём вещи своими именами, преступления российских «людей в погонах» и начался отсчёт нынешнего кризиса. Азербайджан совершенно справедливо потребовал тогда адекватных извинений, расследования и наказания виновных. Вместо этого Москва начала выдвигать абсурдные версии, виновных из поля зрения следствия «уводить», но зато развернула кампанию давления на Азербайджан по всем мыслимым и немыслимым направлениям. Во многих городах России – этнически мотивированные репрессии против азербайджанской общины. В Екатеринбурге в результате действий российских силовиков, запомним, двое наших соотечественников были убиты. Развёрнута «информационная война» против Азербайджана, азербайджанского руководства и заодно против руководителей диаспоры. Подоспел «Россельхознадзор», который тут же обнаружил что-то недозволенное в азербайджанских томатах и персиках.

А теперь вот новый элемент – удары по азербайджанским объектам в Украине. Так, чтобы и подгадить, и ответственности, как рассчитывают в Москве, за это не нести.

Так вот, откреститься от ответственности уже не получится. Как бы ни старались. Во-первых, повторим в который уже раз: в случайность такого рода попаданий поверить очень трудно. А во-вторых, и это, пожалуй, главное, речь идёт о сознательно выбранной тактике – игре на обострение.

В самом деле, все кризисы когда-нибудь заканчиваются. И с того момента, как в результате преступного головотяпства российской ПВО и неадекватной реакции политических властей на это самое головотяпство, с одной стороны, и совершенно справедливых требований Азербайджана на него должным образом отреагировать, с другой, эксперты периодически выступают с прогнозами, что вот ещё немного – и кризис пойдёт на убыль. И сразу же после этих прогнозов Россия делает очередной шаг к обострению отношений с Азербайджаном. Подлый. Непорядочный. И пребывает в полной уверенности, что вот сейчас в Баку испугаются и пойдут на попятную.

Так вот, вынуждены напомнить: во-первых, язык угроз и давления в случае с Азербайджаном не работает.

А во-вторых, если Россия выбирает враждебность и политику подлостей и гадостей – она получит адекватный ответ.

