12 августа 2025, вторник
У белорусов появился повод для оптимизма

  • 12.08.2025, 8:55
У белорусов появился повод для оптимизма
Александр Дугин

Любимый писатель Лукашенко сравнил Россию с «курицей, которой отрубили голову».

Иногда читать имперских авторитетов – одно удовольствие. Намедни Александр Дугин разразился пессимистическим для РФ сценарием.

Владимир Путин своим указом провозгласил Россию «государством-цивилизацией». Звучит внушительно, но что это такое объяснить толком никто не может, пишет «Салiдарнасць».

Весьма популярный у российских турбо-патриотов военно-политический технолог Алексей Чадаев пишет:

«С трудом подбирая слова, мы выкатили формулу «государство-цивилизация». В рамках чистоты понимания следовало бы допрояснить, чем должно обладать «государство-цивилизация» таким, чего нет у «обычного» государства, оценить, есть ли у нас искомое и в каком оно состоянии…

Главный парадокс нашей претензии на статус «государства-цивилизации» — она имеет смысл только в том случае, если мы покажем способность к самоорганизации и коллективному действию «по ту сторону» собственно «государства». Один такой институт у нас действительно есть, но вряд ли им можно гордиться: это, в широком понимании, «АУЕ» («Арестантский уклад един» – название и девиз российской криминальной субкультуры – С.).

Вот уже с церковью, к примеру, большой вопрос — жизнеспособна ли она в её сегодняшнем виде без опоры на государство и вне его. Об остальных нечего и говорить — они все без государства просто не жильцы».

Это, между прочим, слова не какого-то оппозиционера-либерала, а члена кадрового резерва президента РФ и лидера мнений в среде сторонников вторжения в Украину. То есть Чадаев при всей его «русскомирскости в острой форме» даже в способности РПЦ существовать без господдержки сомневается. Правильно делает, кстати говоря.

Можно, конечно, было бы это списать на частное мнение отдельного скептика. Но к дискуссии подключился Александр Дугин, чьи книги, как мы теперь знаем благодаря Time, в библиотеке Александра Лукашенко на самом почетном месте.

Этот философ-мракобес подтвердил выводы Чадаева: «Совершенно верно… У нас [эта тема] вообще не разработана».

В общем, у одного из ключевых путинских тезисов нарисовались неожиданные оппоненты. Но любимый писатель правителя Беларуси на этом не остановился и описал Россию в совсем уж неожиданном контексте:

«Когда курице отрубают голову, она продолжает бегать. Когда страна, общество, отрасль утрачивает смысл, они продолжают делать все, что и раньше. Но уже как-то не так.

СССР периода перестройки – это такой бег с отрубленной головой. Ещё есть всесильное Политбюро, КПСС, есть стратегическая триада, есть полный контроль над огромными территориями включая Казахстан, Украину, Грузию, Азербайджан, Армению, Молдову, Прибалтику (никакого эксклава в Калининграде), Казахстан. Все под контролем. А головы нет. КГБ есть. А вот головы, увы.

Последние годы Российской Империи тоже самое. Царь есть, но мозгов, увы.

Вот что-то мне кажется, что что-то подобное надвигается на нас».

Вы уж там определитесь: «государство-цивилизация» или «курица», которой то ли отрубили голову, то ли вот-вот отрубят.

Но очень характерно, что даже сами имперцы осознают: Россия – это оболочка без содержания.

А для белорусов это повод. Одним – задуматься, стоит ли делать ставку на союзничество с такой… субстанцией. Другим – для оптимизма.

