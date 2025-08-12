закрыть
12 августа 2025, вторник
Еще одна страна избавляется от советских названий улиц

  • 12.08.2025, 8:58
  • 1,096
Еще одна страна избавляется от советских названий улиц

Улица Горького станет улицей Анкары, а Муромская — Махатмы Ганди.

Власти Бишкека, столицы Кыргызстана, начали масштабное переименование улиц, заменяя русские и советские названия на национальные. Проект назван «Одна улица — одно название» и должен упростить навигацию, пишет kaktus.media.

Так, улица Горького станет улицей Анкары, Льва Толстого и Путепроводная объединятся в Шабдана Баатыра, а Фрунзе превратится в проспект Чуй. Васильевский тракт переименуют в Манаса, а Селекционную и Муромскую — в Махатмы Ганди.

В честь Дэн Сяопина предлагается назвать проспект, у которой сейчас пять названий на разных участках: улица Окраинная, улица Кок-Сай, улица Курманалиева, улица Набережная и улица Береговая.

