Еще одна страна избавляется от советских названий улиц
- 12.08.2025, 8:58
- 1,096
Улица Горького станет улицей Анкары, а Муромская — Махатмы Ганди.
Власти Бишкека, столицы Кыргызстана, начали масштабное переименование улиц, заменяя русские и советские названия на национальные. Проект назван «Одна улица — одно название» и должен упростить навигацию, пишет kaktus.media.
Так, улица Горького станет улицей Анкары, Льва Толстого и Путепроводная объединятся в Шабдана Баатыра, а Фрунзе превратится в проспект Чуй. Васильевский тракт переименуют в Манаса, а Селекционную и Муромскую — в Махатмы Ганди.
В честь Дэн Сяопина предлагается назвать проспект, у которой сейчас пять названий на разных участках: улица Окраинная, улица Кок-Сай, улица Курманалиева, улица Набережная и улица Береговая.