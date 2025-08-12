закрыть
12 августа 2025, вторник, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нового Мюнхена Россия не получит

  • Сергей Медведев
  • 12.08.2025, 9:43
Нового Мюнхена Россия не получит

История Аляски служит нам хорошим напоминанием.

В России праздник: Путин и Трамп собираются встретиться на Аляске. Для кого-то это просто географический факт и удобство логистики – международному преступнику Путину не надо составлять сложный маршрут перелета, чтобы облететь санкции и риски ареста. Но для России это важный символический факт, ибо Аляска – это отчасти «своя земля», пусть и условно американская. И встреча на ней – это признание ее исторических прав и территориального величия державы, некогда раскинувшейся на три континента.

Аляска была продана США при царе-реформисте Александре II в 1867 году за цену в 7,2 млн долларов (примерно 150 млн долларов в нынешних ценах) – в то время, до открытия там месторождений золота и нефти, это считалось для России выгодной ценой за далекую, труднодоступную и обременительную территорию. Однако, в ХХ веке, в советский период, с его обновленной мечтой о мировом господстве, полушутливая-полусерьезная ностальгия по Аляске все прочнее утверждалась в массовом сознании, подкрепленная легендами о том, что Аляска была не продана, а сдана в аренду на 99 лет, а также о том, что пароход с американским золотом утонул и деньги так и не были получины. А 1990м году поп-группа «Любэ» (к слову, любимая группа Путина) выпустила мега-популярный хит «Не валяй дурака, Америка!», в котором призывала США вернуть Аляску.

И в этом смысле грядущий саммит – своего рода символический реванш. Речь идет не о возвращении России территории, а о возвращении России на мировую арену в качестве легитимного игрока, говорящего на равных с американским президентом. Саммит еще не состоялся (и не исключено, что он в последний момент сорвется), но Россия уже одержала важную дипломатическую победу, и не случайно российская пропаганда сейчас ликует: «Аляска наша!» точно так же, как 11 лет назад она ликовала «Крым наш!».

Скорее всего, итоги переговоров не будут иметь большого стратегического и военного значения: даже если Трамп и Путин о чем-то договорятся (хотя «договоренность с Путиным» -- оксюморон, с профессиональным чекистом по определению не может быть договоренностей, возможны только разные варианты манипуляции с его стороны, и российский лидер известен своей патологической склонностью ко лжи и нарушению всех обещаний и обязательств), у них нет немедленных способов принудить Украину исполнять их соглашение, и в этом главное отличие аляскинского саммита от мюнхенского сговора: в 1938 году Гитлер был готов захватить Судеты и всю Чехословакию силой, а сегодня Россия не способна сама даже захватить объявленные своими области Восточной Украины, для этого ей нужна дипломатическая помощь Трампа.

Путин считает, что диктует с позиции силы, но в реальности он находится в уязвимом положении: разрекламированное «летнее наступление» принесло более, чем скромные результаты (не более 4,000 кв километров территории), и до начала осенних дождей остались считанные недели. Также и прекращение воздушной войны сегодня важнее Россси, чем Украине, которая в последнее время все успешнее атакует российские стратегические объекты, вызывая хаос в аэропортах и на железных дорогах, взрывая нефтебазы, военные аэродромы, оружейные склады и предприятия ВПК: пока Россия бомбит жилые кварталы украинских городов, Украина методично уничтожает критическую инфраструктуру противника.

О чем бы ни договорились Путин и Трамп на Аляске, это не столь важно, как сам факт и весь цинизм этой встречи: через три с половиной года после начала преступной войны, после бесчисленного количества совершенных Россией военных и гуманитарных преступлений Владимир Путин как ни в чем не бывало прибывает с визитом в США, чтобы обсудить, как ему завершить и легитимировать свои территориальные захваты. Наряду с недавним скандальным визитом высокопоставленной делегации российской Госдумы на парламентский конгресс в Швейцарии (Италия для этого в обход санкций разрешила пролет российского борта), этот саммит говорит о ползучей нормализации российского режима. Похоже, что Запад проходит все хрестоматийные стадии принятия неизбежного: от отрицания и гнева к нынешнему торгу, за которым последуют депрессия (усталость от войны), и, наконец, смирение, принятие факта российской аннексии и перекройки границ.

Но нового Мюнхена не будет. Украина не подчинится требованиям новоявленных империалистов, которые мечтают о новом разделе мира – Путин хочет контроля над постсоветским пространством и Восточной Европой, Трамп ищет «большой сделки» с Россией, которая развяжет ему руки для противостояния с Китаем. Украина является «твердым орешком», досадным препятствием для их геополитических планов – и она не отдаст свою землю, свободу и независимость, отвоеванные кровью: аляскинский сговор натолкнется на украинскую волю.

Более того, история Аляски служит хорошим напоминанием о том, что империи не выдерживают своих территориальных амбиций, как писал британский историк Пол Кеннеди в своем классическом труде The Rise and Fall of the Great Powers. В конце концов, саммит будет проходить в месте, которое когда-то было российским, по которому она бессильно ностальгирует и которое уже никогда к ней не вернется.

Сергей Медведев, idnes.cz

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко