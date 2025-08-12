Нового Мюнхена Россия не получит Сергей Медведев

12.08.2025, 9:43

История Аляски служит нам хорошим напоминанием.

В России праздник: Путин и Трамп собираются встретиться на Аляске. Для кого-то это просто географический факт и удобство логистики – международному преступнику Путину не надо составлять сложный маршрут перелета, чтобы облететь санкции и риски ареста. Но для России это важный символический факт, ибо Аляска – это отчасти «своя земля», пусть и условно американская. И встреча на ней – это признание ее исторических прав и территориального величия державы, некогда раскинувшейся на три континента.

Аляска была продана США при царе-реформисте Александре II в 1867 году за цену в 7,2 млн долларов (примерно 150 млн долларов в нынешних ценах) – в то время, до открытия там месторождений золота и нефти, это считалось для России выгодной ценой за далекую, труднодоступную и обременительную территорию. Однако, в ХХ веке, в советский период, с его обновленной мечтой о мировом господстве, полушутливая-полусерьезная ностальгия по Аляске все прочнее утверждалась в массовом сознании, подкрепленная легендами о том, что Аляска была не продана, а сдана в аренду на 99 лет, а также о том, что пароход с американским золотом утонул и деньги так и не были получины. А 1990м году поп-группа «Любэ» (к слову, любимая группа Путина) выпустила мега-популярный хит «Не валяй дурака, Америка!», в котором призывала США вернуть Аляску.

И в этом смысле грядущий саммит – своего рода символический реванш. Речь идет не о возвращении России территории, а о возвращении России на мировую арену в качестве легитимного игрока, говорящего на равных с американским президентом. Саммит еще не состоялся (и не исключено, что он в последний момент сорвется), но Россия уже одержала важную дипломатическую победу, и не случайно российская пропаганда сейчас ликует: «Аляска наша!» точно так же, как 11 лет назад она ликовала «Крым наш!».

Скорее всего, итоги переговоров не будут иметь большого стратегического и военного значения: даже если Трамп и Путин о чем-то договорятся (хотя «договоренность с Путиным» -- оксюморон, с профессиональным чекистом по определению не может быть договоренностей, возможны только разные варианты манипуляции с его стороны, и российский лидер известен своей патологической склонностью ко лжи и нарушению всех обещаний и обязательств), у них нет немедленных способов принудить Украину исполнять их соглашение, и в этом главное отличие аляскинского саммита от мюнхенского сговора: в 1938 году Гитлер был готов захватить Судеты и всю Чехословакию силой, а сегодня Россия не способна сама даже захватить объявленные своими области Восточной Украины, для этого ей нужна дипломатическая помощь Трампа.

Путин считает, что диктует с позиции силы, но в реальности он находится в уязвимом положении: разрекламированное «летнее наступление» принесло более, чем скромные результаты (не более 4,000 кв километров территории), и до начала осенних дождей остались считанные недели. Также и прекращение воздушной войны сегодня важнее Россси, чем Украине, которая в последнее время все успешнее атакует российские стратегические объекты, вызывая хаос в аэропортах и на железных дорогах, взрывая нефтебазы, военные аэродромы, оружейные склады и предприятия ВПК: пока Россия бомбит жилые кварталы украинских городов, Украина методично уничтожает критическую инфраструктуру противника.

О чем бы ни договорились Путин и Трамп на Аляске, это не столь важно, как сам факт и весь цинизм этой встречи: через три с половиной года после начала преступной войны, после бесчисленного количества совершенных Россией военных и гуманитарных преступлений Владимир Путин как ни в чем не бывало прибывает с визитом в США, чтобы обсудить, как ему завершить и легитимировать свои территориальные захваты. Наряду с недавним скандальным визитом высокопоставленной делегации российской Госдумы на парламентский конгресс в Швейцарии (Италия для этого в обход санкций разрешила пролет российского борта), этот саммит говорит о ползучей нормализации российского режима. Похоже, что Запад проходит все хрестоматийные стадии принятия неизбежного: от отрицания и гнева к нынешнему торгу, за которым последуют депрессия (усталость от войны), и, наконец, смирение, принятие факта российской аннексии и перекройки границ.

Но нового Мюнхена не будет. Украина не подчинится требованиям новоявленных империалистов, которые мечтают о новом разделе мира – Путин хочет контроля над постсоветским пространством и Восточной Европой, Трамп ищет «большой сделки» с Россией, которая развяжет ему руки для противостояния с Китаем. Украина является «твердым орешком», досадным препятствием для их геополитических планов – и она не отдаст свою землю, свободу и независимость, отвоеванные кровью: аляскинский сговор натолкнется на украинскую волю.

Более того, история Аляски служит хорошим напоминанием о том, что империи не выдерживают своих территориальных амбиций, как писал британский историк Пол Кеннеди в своем классическом труде The Rise and Fall of the Great Powers. В конце концов, саммит будет проходить в месте, которое когда-то было российским, по которому она бессильно ностальгирует и которое уже никогда к ней не вернется.

Сергей Медведев, idnes.cz

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com