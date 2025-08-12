закрыть
12 августа 2025, вторник, 11:13
«Ситуация выходит из-под контроля»

  • 12.08.2025, 9:54
  • 7,658
Z-пропагандист рассказал о слабости России.

Грядущая встреча на Аляске президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина привела в уныние Z-сообщество. Пропагандист Максим Калашников с грустью констатировал, что война вскоре будет завершена, потому что РФ оказалась слишком слабой, пишет «Диалог».

Калашников, известный своей горячей поддержкой войны, опубликовал развернутый анализ, в котором он фактически признает поражение российской стратегии и предсказывает скорую заморозку войны по текущей линии соприкосновения.

По мнению Калашникова, встреча Трампа с Путиным свидетельствует о том, что соглашение уже достигнуто.

«Иначе не стали бы встречаться. То есть, надо просто поставить подписи», — пишет он.

Он считает, что единственно возможный исход — это заморозка конфликта по линии фронта. В вариант с обменом территорий Z-патриот не верит.

Один из главных аргументов, почему Путин идет на прекращение агрессии, это, по мнению Z-патриота, критическое состояние российской экономики. Он утверждает, что продолжение боевых действий может привести к полному обвалу и, как следствие, к серьезному политическому кризису внутри страны.

«У нас выходит из-под контроля ситуация в экономике», — пишет Калашников.

Он подчеркивает, что американские аналитики прекрасно осведомлены о слабости российской финансовой системы, которая за последние два десятилетия так и не смогла избавиться от «нефтегазовой иглы». По его мнению, именно это стало рычагом давления со стороны США.

Калашников также признает серьезную технологическую и военную отсталость России. Он отмечает, что войска столкнулись с непреодолимой «линией дронов» — 20-километровой зоной, насыщенной украинскими БПЛА.

Он убежден, что российская армия не способна осуществить решительное наступление и выйти из позиционного тупика. Дело в том, что для полного захвата Донбасса потребуется брать штурмом ряд крупных городов. Армия РФ это сделать не в состоянии.

«У Трампа прекрасно видят, что РФ не может провести операцию ради выхода из позиционного тупика. То есть никакого решительного летнего наступления с большими целями наша страна осуществить не в силах», — с жалостью отмечает Калашников.

Отметил он также то, что Украина спустя три года войны не только успешно обороняется, но еще и провела ряд чрезвычайно болезненных для РФ операций. Z-патриот упоминает легендарную операцию СБУ «Паутина», которая затронула один из элементов российской ядерной триады, масштабные кибератаки российских структур, удары по энергетическим объектам в тылу России, парализованное авиасообщение.

По факту, война проиграна Россией. Ее продолжение несет слишком много угроз режиму и, судя по всему, диктатор РФ будет ее сворачивать.

