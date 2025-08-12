закрыть
«Азов» блокирует силы РФ на Покровском направлении

  • 12.08.2025, 10:20
  • 2,034
«Азов» блокирует силы РФ на Покровском направлении

Заявление корпуса.

Подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» заняли оборону на горячем Покровском направлении. Ситуация сложная и динамичная.

Как сообщает пресс-служба корпуса, уже несколько дней подразделения «Азова» заняли определенную полосу обороны на Покровском направлении.

- Обстановка остается сложной и динамичной. Противник, пытаясь продвигаться на направлении, несет значительные потери в живой силе и технике, - говорится в сообщении.

Отмечается, что корпус принимает спланированные меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах сообщат позже.

