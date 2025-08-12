закрыть
ISW: Россия готовит «спецоперацию» после саммита на Аляске

2
  • 12.08.2025, 10:29
  • 4,884
ISW: Россия готовит «спецоперацию» после саммита на Аляске

Кремль откажется от мирных соглашений.

Незадолго до встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске российские чиновники и СМИ готовят информационную почву для того, чтобы Россия могла отказаться от любого будущего мирного соглашения о прекращении войны. Тогда как Трамп дал понять, что на этих переговорах США будут стремиться вернуть Украине некоторые экономически и стратегически значимые территории.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны (ISW).

На фоне подготовки к саммиту на Аляске аналитики ISW обратили внимание, что кремлевские чиновники продолжают подчеркивать, что Россия не желает идти на компромиссы и стремится достичь своих первоначальных военных целей в Украине. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил 11 августа, что главным вопросом встречи Путина и Трампа будет обсуждение путей решения «первопричин» войны в Украине. В ISW напоминают, что это стандартная формулировка Кремля обычно маскирует несколько требований РФ, среди которых нерасширение НАТО, и обвинения Украины в якобы дискриминации русскоязычных. Кроме того, связанное с Кремлем издание Известия 11 августа опубликовало статью вице-ректора Дипломатической академии МИД России Олега Карповича, в которой утверждалось, что Россия еще не достигла своей цели защиты русского языка и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Также в этой статье подчеркнуто, что Россия считает членство Украины в НАТО «невозможным». Карпович также заявил, что «денацификация» Украины — это «вопрос времени».

В ISW напоминают, что Путин и другие российские чиновники постоянно продолжают требовать демилитаризации Украины (сокращение численности украинских вооруженных сил, чтобы Украина не могла защитить себя от будущей российской агрессии), денацификации (смена власти в Украине и установление марионеточного российского правительства) и нейтралитета и невступления в НАТО. Путин недавно подтвердил свои бескомпромиссные требования, добавляют в ISW, отметив 1 августа, что эти условия являются требованиями только для прекращения огня, а не для прекращения войны. Поэтому требования Путина, вероятно, будут еще более масштабными, прежде чем он согласится на любое соглашение о прекращении войны, предупреждают в ISW.

В то же время российские чиновники и СМИ также готовят информационные условия для того, чтобы Россия могла отказаться от любого будущего мирного соглашения о прекращении войны. В частности депутат Государственной думы России Алексей Журавлев 9 августа отметил, что президент США Дональд Трамп является «временным лицом» из-за ограничения срока президентских полномочий в США, и что президенты США часто отказываются от соглашений, достигнутых их предшественниками. Российское ультранационалистическое издание Царьград, которое ориентировано на привлечение националистического сообщества РФ к поддержке военных усилий России, 11 августа опубликовало статью, в которой утверждалось, что любое соглашение с Трампом является соглашением только с его администрацией, а не с США или Западом в целом. В статье также утверждалось, что следующая администрация США не будет придерживаться ни одного соглашения, которое Трамп заключит с Путиным, а потому потенциальный мир в Украине — это «просто перемирие», и война возобновится. Депутат Государственной думы России Леонид Ивлев 10 августа заявил, что Конституция Украины не имеет смысла и является лишь «результатом торга украинских политиков и олигархов». Кремль неоднократно заявлял, что украинское правительство является нелегитимным, что может дать России повод отказаться от мирного соглашения, подписанного с Украиной, когда РФ этого пожелает, отмечают в ISW.

На встрече 15 августа на Аляске Путин может попытаться получить уступки от Трампа по войне в Украине, манипулируя перспективой переговоров между США и Россией по контролю над вооружениями, добавляют аналитики Института изучения войны. В начале августа Россия заявила, что отказывается от моратория на ограничение развертывания ракет средней и меньшей дальности. РФ уже давно нарушает Договор о РСМД (был заключен в 1987 году) и публично хвастается использованием и производством ракет малой и средней дальности, запрещенных этим договором — включая баллистическую ракету Орешник и, возможно, ракету Искандер. Поэтому, как предполагают в ISW, Путин может предложить Трампу провести переговоры по договорам о контроле над вооружениями во время двустороннего саммита на Аляске 15 августа. Однако возобновление Договора о РСМД или заключение аналогичного договора, вероятно, не приведет ни к каким существенным изменениям в развертывании и использовании Россией ракет малой и средней дальности, хотя может помочь Москве получить превентивные уступки от США относительно войны в Украине, резюмируют в ISW.

