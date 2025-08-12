США и Китай отложили на 90 дней введение взаимных пошлин 12.08.2025, 10:47

Трамп заявил о продолжении переговоров.

США и Китай продлили тарифное перемирие на 90 дней, отложив до 9 ноября введение импортных пошлин на товары друг друга в 145% и 125% соответственно. Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social, что он подписал указ о приостановке введения пошлин до 9 ноября, министерство коммерции Китая заявило об аналогичной мере. Китай также отложил включение компаний из США, на которые он нацеливался в апрелей в списки торговых и инвестиционных ограничений, передает Reuters.

«Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с КНР, чтобы решить проблему отсутствия взаимности в торговых отношениях и связанные с этим вопросы национальной и экономической безопасности», — говорится в указе Трампа (цитата по Reuters). В нем отмечается, что «КНР продолжает предпринимать значительные шаги для исправления ситуации». Новый указ не позволяет США повышать пошлины на китайские товары до 145%.

Ответные китайские пошлины на американские товары должны были вырасти до 125% — такие ставки привели бы к фактическому торговому эмбарго между двумя странами, отмечает Reuters. Указ закрепляет 30-процентную пошлину на китайский импорт, а китайские пошлины на американский импорт составляют 10%. «Посмотрим, что будет», — заявил Трамп на пресс-конференции в понедельник, 11 августа, подчеркнув, что у него хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

