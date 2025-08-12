«Цены улетают в космос» 12.08.2025, 10:43

1,498

Что происходит с недвижимостью в Минске?

В Минске продолжает расти средняя стоимость квартир. При этом большинство сделок в июле было с однокомнатными квартирами. «Цены на однушки улетают в космос», — отмечают эксперты агентства недвижимости «Авангард».

В июле в Минске прошло 1310 сделок с недвижимостью — на 3,6% больше, чем в июне. Это данные на 11 августа, но цифра может измениться, так как часть операций по продаже и покупке жилья еще не прошла регистрацию. При этом сделки по долям жилья и комнатам не учитываются в этой статистике.

«Если сравнивать с июлем прошлого года, то сделок прошло меньше на 18,7%. Напомним, что лето прошлого года было рекордным по количеству сделок в Минске. Проходило 1500−1600+ сделок ежемесячно, — уточняют аналитики. — Хоть в этом году показатели по количеству сделок не такие рекордные, но это никак не влияет на среднюю цену квадратного метра. Ее рост не прекращается».

По их данным, средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске по итогам июля составила 1793 долларов за «квадрат». За год цена выросла на 258 долларов, или 16,8%.

«В июле вновь обновлены рекордные показатели средней цены квадрата в зависимости от количества комнат. Исключение только 4-комнатные квартиры, — добавляют аналитики. — И без того высокая цена в сегменте однокомнатных квартир продолжает расти. Еще +3,4% к показателю июня и рекордные 1948 долларов за квадратный метр. По сравнению с июлем прошлого года цена выросла на 310 долларов. Еще немного и средняя цена квадрата в однушках перевалит за 2 000 долларов».

При этом в июле 45% всех сделок прошло с однокомнатными квартирами. Это на 2% меньше, чем в июне. «Эта ситуация типична для рынка недвижимости Минска», — обращают внимание в агентстве «Авангард» и уточняют, что все новые квартиры любой площади, в которых застройщик не делал перегородок, также относятся к однокомнатным.

При этом цены в сегменте 2-комнатных и 3-комнатных квартир медленно, но уверенно тоже движутся вверх. В июле 1691 доллар (+0,6%) и 1 650 долларов (+4,1%) за метр квадратный соответственно.

«По сравнению с июлем прошлого года в абсолютных значениях цена выросла на 195 и 276 долларов. Не так впечатляюще, как в сегменте 1-комнатных квартир, но тоже весьма существенно», — отмечают аналитики.

В сегменте 4-комнатных квартир очередное значительное падение. В июле -4,1% от показателя июня и итоговые 1511 долларов за «квадрат». В сравнении с июлем 2024 года цена квадрата в сегменте 4-комнатных квартир выросла на 156 долларов.

Самая дорогая сделка июля прошла в жилом комплексе «Аквамарин» на улице Филимонова. Квартира площадью 118 «квадратов» была продана за 630 000 долларов в эквиваленте. Там же находится и самый дорогой квадратный метр — 5330 долларов.

В целом же в июле более 20 сделок в Минске прошло с ценой квадратного метра выше 3000 долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com