Резкий разворот 2 Тимоти Эш

12.08.2025, 10:53

1,576

Тимоти Эш

Новость о том, что саммит Путина и Трампа пройдет именно на Аляске, потрясла всех.

Это пока самое главное на сегодняшний день свидетельство того, что оба лидера хотят продемонстрировать, что это будет встреча двух великих держав в духе Ялты, на которой они смогут разделить мир в собственных интересах. И в «меню» этой встречи Украина будет подана — на завтрак, обед и/или ужин. Поразительно, что на саммит, в центре внимания которого будет находиться Украина, ее даже не пригласили. Гренландии стоит всерьез обеспокоиться — она, возможно, будет следующей.

Многие зададутся вопросом: почему вновь столь резкий разворот со стороны Трампа — от угроз 100-процентными санкциями в адрес России в случае несоблюдения срока прекращения огня до 8 августа — до полной отмены каких-либо ощутимых санкций и предоставления Путину долгожданного саммита великих держав, о котором тот мечтает уже более десяти лет?

Для Трампа это, безусловно, удобный способ сменить повестку и увести внимание общественности от дела Эпштейна. Другие же скажут, что все это и было изначальным сценарием — и что теперь всем процессом руководят Кремль и Белый дом.

Очевидно одно: Трамп капитулировал перед максималистскими требованиями Путина по Украине.

Утечка предполагаемых условий «мира» говорит о том, что Украине придется де-факто смириться с потерей территорий, уже оккупированных Россией, — что означает окончательную утрату Донбасса и Крыма.

Более того, чтобы Путин получил весь Донбасс, Украина будет вынуждена отступить с территорий, за которые она сражалась не на жизнь, а на смерть последние три с половиной года, проливая кровь и тратя колоссальные ресурсы на оборону.

Россия получит полную отмену санкций — и с их снятием сможет быстро восстановить свою военную машину для будущих атак на Украину и Европу.

Предположительно, Москва получит назад и весь замороженный резерв Центробанка в $330 млрд — и тут встает резонный вопрос: кто тогда оплатит счет в $1 трлн на восстановление Украины? Возможно, Европа. А возможно — никто. В результате Украина останется слабой, разрушенной и неспособной защититься от следующего российского вторжения. Именно этого и добивается Путин.

Мира для Украины не будет, пока Путин остается у власти и располагает ресурсами и возможностью вмешиваться в украинские дела. Он четко дал понять: его цель — полный контроль над всей Украиной, и он не согласится ни на что меньшее, пока его не остановят. Трамп же наглядно демонстрирует абсолютное непонимание как Путина, так и самой Украины. Ему просто нужен «быстрый мир», который можно выдать за победу — так же, как он уже пытался представить поспешную и недальновидную сделку в Газе как дипломатический успех (хотя на самом деле она не была успешной).

В обнародованных условиях мирного соглашения я не вижу надежных гарантий безопасности для Украины: нет внятных обещаний о будущем членстве в НАТО, нет двусторонних соглашений о безопасности — лишь расплывчатые заверения со стороны США о возможных поставках вооружений (скорее всего, на платной основе). Но как будущая украинская власть может верить хоть одному слову от нынешней администрации США? Ведь Украина хорошо помнит предательство, каким, по сути, оказался Будапештский меморандум: тогда она добровольно отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности от великих держав — гарантии, которые в итоге не стоили даже бумаги, на которой были написаны.

Ни один украинский лидер не сможет согласиться даже на де-факто уступку территорий без железобетонных гарантий безопасности для тех земель, которые остаются под контролем Киева. Безопасность — это ключ не только к выживанию государства, но и к успешному экономическому развитию, а также к надежной привязке к процессу вступления в ЕС. Любая такая уступка без гарантий — это прямой риск новой революции или даже переворота внутри страны. И не стоит забывать: у Украины уже есть опыт двух подобных революций — Оранжевой и Евромайдана. Зеленский все это прекрасно понимает.

Я думаю, многие украинцы уже сделали вывод после «ловушки», устроенной для Зеленского в Белом доме в начале этого года: в конечном итоге Трамп предаст их и сдаст Украину Путину. С тех пор они тянули время, готовясь к моменту, когда придется выйти из переговоров и продолжать войну без поддержки США. Они начали строить собственный военно-промышленный комплекс, усиливали взаимодействие с Европой и готовились к дню, когда Америка не просто перестанет их поддерживать, а воткнет нож в спину. Саммит в России может стать переломным моментом — и скорее «Мюнхеном», полной капитуляцией и сдачей Украины, нежели «Ялтой».

Тимоти Эш, New Voice

