Белорус долгие годы не считался отцом одного из своих семерых детей
- 12.08.2025, 10:58
Пришлось доказывать через суд и экспертизу.
Житель Барановичей с помощью генетической экспертизы доказал отцовство по отношению к дочери, которую забрали у матери органы опеки. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
36-летний житель Барановичей вместе с супругой воспитывал семерых детей, одна из девочек родилась до заключения брака. В свидетельстве о рождении ребенка была указана фамилия матери, данные об отце отсутствовали.
В 2024 году многодетная мать была осуждена и направлена для отбывания наказания в места лишения свободы.
«Ввиду того, что ребенок остался без опеки, девочку поместили в учреждение здравоохранения для дальнейшего оформления в детский дом. Чтобы вернуть ребенка и доказать отцовство, мужчина обратился в суд», — сообщили в ГКСЭ.
Для установления биологического родства назначили генетическую экспертизу, которая подтвердила отцовство мужчины по отношению к 8-летней девочке.