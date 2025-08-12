Орбан попал в скандал из-за поместья с зебрами 12.08.2025, 11:11

Венгерская оппозиция получила большой козырь.

В Венгрии разгорелся скандал после того, как независимый депутат Акош Хадхази опубликовал фото недостроенного поместья премьер-министра Виктора Орбана в Хатванпусте с пальмовым садом и частным зоопарком.

Об этом сообщают венгерские медиа, в частности, HVG, заметила «Европейская правда».

Акош Хадхази опубликовал фотографии имения семьи Орбанов в Хатванпусте, которое, по словам министра, ответственного за канцелярию премьер-министра, Гергея Гуйяша, является «поместьем», а по словам премьер-министра — фермой его отца, которая еще даже не закончена.

Независимый депутат опубликовал более ранние фотографии комплекса, сделанные четыре года назад. По его словам, кадры были сделаны «рабочим, который работал там недолго и быстро уволился, потому что ему стало противно». Строители теперь более осторожны, потому что «у рабочих отбирают телефоны и угрожают, когда они заходят на территорию».

«Ну, если это ферма, то это очень странно», — написал Хадхази в своем посте на Facebook.

Согласно его описанию, на фотографиях видно, например, что «под дорожным покрытием парка был установлен нагревательный кабель, чтобы, если выпадет снег, премьер-министру не пришлось его разгребать (покрытие тогда стало самой дорогой брусчаткой из всех возможных)».

На дополнительных фотографиях видно подземный коридор, выложенный кирпичом, соединяющий здания.

Хадхази на выходных организовал даже экскурсию по Хатванпусте. Во время первого такого визита заинтересованные могли заглянуть на тщательно огражденную территорию с лестницы.

Участников экскурсии было несколько тысяч, все они намеревались воочию убедиться в том, что независимый депутат был прав: здесь строится ферма его отца или барочный замок его сына с библиотекой, аллеей для прогулок, часовней, пальмовым садом, солнечной электростанцией, фонтанами, подземным гаражом, прудом и частным зоопарком.

Венгерские журналисты приравняли атмосферу экскурсии к той, когда протестующие впервые попали в загородную резиденцию экс-президента Украины Виктора Януковича, чтобы собственными глазами увидеть, действительно ли его унитаз был сделан из золота.

В материале упоминается мама, которая поощряла своего пятилетнего сына обойти по меньшей мере двухкилометровую очередь автомобилей, говоря: «Пойдем, посмотрим на зебр!». Отмечается, что экзотических животных было так много, что не хватило даже спешно возведенного земляного вала, полицейской охраны, мобильных ограждений, и даже квадроциклами не удалось отогнать зебр, антилоп и буйволов от любопытных взглядов.

Также в материале отмечается, что строители Орбана снесли классицистические памятники архитектуры, чтобы на их месте возвести сельскую резиденцию.

Хотя члены правительства и сам Виктор Орбан неоднократно заявляли, что, вопреки новостям, поместье Хатванпуста — это лишь ферма отца премьер-министра, энергетические сертификаты, полученные депутатом, свидетельствуют о том, что официальный энергетический сертификат был запрошен и для жилого дома.

Петер Мадяр, глава оппозиционной партии «Тиса» и главный соперник Орбана на предстоящих выборах, уже пообещал, что в случае его прихода к власти Государственная аудиторская служба начнет расследование в отношении активов за двадцать лет против всех бывших членов и представителей правительства, а также их близких родственников. По словам Мадяра, расследование также коснется имения Виктора Орбана в Хатванпусте.

«Национальное управление по розыску и защите активов сможет запрашивать всю информацию в органах, выдающих разрешения, и в управлении охраны памятников, а также заслушивать инвесторов и рабочих, работающих на строительной площадке Виктора Орбана», — заявил Мадяр.

