В Беларуси запрещают одежду бренда Adidas 3 12.08.2025, 11:12

Продукцию изымают из продажи.

В нашей стране изымают из продажи одежду знаменитого бренда Adidas. Отмечается, что приобрести конкретную продукцию нельзя будет с 14 августа. Такое решение принял Госстандарт после проверки нескольких магазинов.

Как оказалось, продукция не соответствует регламентам, которые приняты в Таможенном союзе. Специалисты ведомства выяснили, что у джемпера бренда Adidas недостаточная «воздухопроницаемость».

Эксперты установили, что при норме не менее 100 дм³/(м²·с) у этой модели показатель составил всего 62 дм³/(м²·с). Предписание от проверяющих было вынесено 6 августа, а уже с 14 августа продавец обязан снять эту одежду с продажи.

