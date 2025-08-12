В Беларуси запрещают одежду бренда Adidas

В Беларуси запрещают одежду бренда Adidas3
Продукцию изымают из продажи.
В нашей стране изымают из продажи одежду знаменитого бренда Adidas. Отмечается, что приобрести конкретную продукцию нельзя будет с 14 августа. Такое решение принял Госстандарт после проверки нескольких магазинов.
Как оказалось, продукция не соответствует регламентам, которые приняты в Таможенном союзе. Специалисты ведомства выяснили, что у джемпера бренда Adidas недостаточная «воздухопроницаемость».
Эксперты установили, что при норме не менее 100 дм³/(м²·с) у этой модели показатель составил всего 62 дм³/(м²·с). Предписание от проверяющих было вынесено 6 августа, а уже с 14 августа продавец обязан снять эту одежду с продажи.