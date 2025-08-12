Маск идет против Apple

Маск идет против Apple1
- 12.08.2025, 11:30
- 1,788
Американский миллиардер готовит иск.
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его стартап в сфере искусственного интеллекта xAI готовит иск против Apple. По информации Reuters, Маск обвиняет компанию в нарушении антимонопольного законодательства из-за управления рейтингами App Store.
«Apple ведет себя так, что ни одна компания, кроме OpenAI, не сможет занять первое место в App Store, что является явным нарушением антимонопольного законодательства. xAI немедленно примет правовые меры», — написал Маск в своем посте на платформе X.
В настоящее время ChatGPT занимает первое место в разделе «Самые популярные бесплатные приложения» в App Store для iPhone в США и других странах. Приложение Grok от xAI находится на пятой позиции, а чат-бот Gemini от Google — на 57-й. По данным Sensor Tower, ChatGPT также лидирует в рейтингах Google Play Store.
Известно, что Apple сотрудничает с OpenAI и интегрирует ChatGPT в iPhone, iPad и компьютеры Mac.