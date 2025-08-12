Маск идет против Apple 1 12.08.2025, 11:30

1,788

Илон Маск

Американский миллиардер готовит иск.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его стартап в сфере искусственного интеллекта xAI готовит иск против Apple. По информации Reuters, Маск обвиняет компанию в нарушении антимонопольного законодательства из-за управления рейтингами App Store.

«Apple ведет себя так, что ни одна компания, кроме OpenAI, не сможет занять первое место в App Store, что является явным нарушением антимонопольного законодательства. xAI немедленно примет правовые меры», — написал Маск в своем посте на платформе X.

В настоящее время ChatGPT занимает первое место в разделе «Самые популярные бесплатные приложения» в App Store для iPhone в США и других странах. Приложение Grok от xAI находится на пятой позиции, а чат-бот Gemini от Google — на 57-й. По данным Sensor Tower, ChatGPT также лидирует в рейтингах Google Play Store.

Известно, что Apple сотрудничает с OpenAI и интегрирует ChatGPT в iPhone, iPad и компьютеры Mac.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com