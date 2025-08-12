закрыть
12 августа 2025, вторник
«Газпром» навсегда потерял Европу

  • 12.08.2025, 11:43
  • 2,208
Реальность меняет правила игры.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года поставки российского газа в Европу резко сократились. Еще в 2021 году Газпром обеспечивал около 40% потребления газа в ЕС (155 млрд кубометров), но к 2024 году объемы упали до 51,6 млрд кубометров, из которых 31,6 млрд — по трубопроводам. Официальная цель ЕС — полностью отказаться от российского газа к концу 2027 года, лишив Москву возможности использовать энергоресурсы как политическое оружие, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Некоторые европейские политики не исключают частичного возвращения российских поставок — в качестве элемента потенциальной сделки при мирных переговорах по Украине. Дополнительным фактором стал интерес американских инвесторов к восстановлению поврежденной системы «Северный поток». Если санкции будут сняты, а инфраструктура заработает, газ из России теоретически сможет вернуться под иностранным управлением.

Однако реальность меняет правила игры. Экономические и политические условия в Европе значительно трансформировались:

Старые инвестиции в российские газопроводы утратили значение. После кризиса 2022 года страны ЕС резко снизили потребление газа и нарастили импорт СПГ, в первую очередь из США и Норвегии. Германия, Италия, Польша и Греция построили или расширили терминалы для приема СПГ, закрепив новую энергогеографию.

Корпоративные интересы изменились. Компании, вложившие миллиарды в альтернативные поставки и «зеленую» модернизацию, будут сопротивляться возвращению дешевого российского газа, который подорвет их бизнес-модели.

Политика ЕС перешла от «голубой» (газ как переходное топливо) к «зеленой». План REPowerEU и обновленная Директива по возобновляемым источникам энергии предусматривают ускоренный переход к чистой энергетике, включая зеленый водород и сокращение доли ископаемого топлива.

Хотя отдельные страны — такие как Венгрия и Словакия — сохраняют тесные связи с «Газпромом», общая тенденция в Европе очевидна — роль газа в энергобалансе снижается, а приоритеты смещаются к возобновляемым источникам.

Даже если политическая ситуация сделает возвращение российского газа в Европу формально возможным, его доля в энергосистеме вряд ли снова станет значительной.

