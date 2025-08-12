закрыть
12 августа 2025, вторник
О реальности и домыслах

  • Юрий Федоренко
  • 12.08.2025, 11:55
О реальности и домыслах
Юрий Федоренко

Путин может завалить тест.

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что встреча президента США и правителя РФ на Аляске 15 августа станет проверкой Путина на серьезность его намерений завершить войну. Рютте добавил, что позже переговоры должны продолжиться с участием Украины и упомянул о необходимости гарантий безопасности.

Ничего экстраординарного мы, конечно, не услышали. Генсек НАТО является, прежде всего, дипломатом. Он делает взвешенные и иногда скучные заявления. В то же время, Рютте — хорошо информированный человек, и из его высказываний можно сделать определенные выводы. Что на этот раз можно прочитать между строк?

Основной вывод: Путин может завалить тест. Вывод второй: мир до сих пор не услышал четкой декларации о намерениях со стороны Москвы. Все, что мы слышим о какой-то готовности к «реальным шагам» — домыслы и гипотезы.

Собственно, все что сейчас происходит на дипломатическом уровне, можно разделить на две части: домыслы и реальность. К домыслам можно отнести разговоры об «обмене территориями», готовность Путина «прекратить убийства», возможность «перемирия» или «воздушного перемирия».

Домыслы не означают, что они никогда не будут воплощены в жизнь, но это то, чего сейчас не существует. Зато есть реальность.

В реальности же можно констатировать, что Москве в очередной раз удается тянуть время: Вашингтон так и не ввел обещанные «вторичные санкции», очевидно, решив сохранить этот инструмент как аргумент во время предстоящей беседы Трампа с Путиным. По состоянию на сейчас, ситуация напоминает «стамбульский сериал»: Россия продолжает кормить международное сообщество намеками о возможности мира, продолжает вводить Трампа за нос. Как долго это может продолжаться, не знает никто, но точно до 15 августа.

Еще одна дипломатическая реальность, на этот раз положительная: Украина и ЕС договорились об общей позиции и готовности объединить усилия. Наши европейские партнеры, кстати, гораздо более последовательны и предсказуемы, чем США. Итак, в ночь на десятое августа лидеры ЕС сделали совместное заявление о мире для Украины. Представители Европейского Союза готовы поддерживать работу над миром как дипломатически, так и путем сохранения существенной военной и финансовой помощи Украине. Поддержка Украины должна включать сохранение имеющихся и введение новых ограничительных мер против РФ. Также европейские представители единодушны: путь к миру в Украине не может определяться без Украины.

Поэтому, когда мы видим новости или слушаем выступления политиков, стоит разделять реальность и домыслы. Как первое, так и второе может меняться с течением времени. Но есть кое-что, что не меняется — Силы Обороны Украины. Наша борьба является константой. Наша несокрушимость — основа любых переговоров на любом уровне. Наша позиция — главный фактор новейшей истории человечества. Мы ее создатели. Слава Украине.

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

