12 августа 2025, вторник, 12:55
Лидеры ЕС приняли заявление в поддержку Украины

1
  • 12.08.2025, 12:04
Лидеры ЕС приняли заявление в поддержку Украины

Брюссель поддержит украинцев на пути к ЕС.

Руководители 26 государств-членов Европейского Союза накануне встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и хозяина Кремля Владимира Путина на Аляске утвердили совместное заявление в поддержку Украины, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поставил подпись под документом.

Об этом свидетельствует текст заявления лидеров Евросоюза, утвержденный поздно вечером 11 августа, который есть в распоряжении «Европейской правды».

Венгрия отказалась подписать заявление лидеров ЕС в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина.

«Заявление лидеров Европейского Союза по Украине, было согласовано в понедельник вечером главами государств и правительств стран-членов ЕС, за исключением Венгрии, которая не присоединилась к этому документу», – сообщил корреспонденту «Европейской правды» один из топ-чиновников ЕС.

«Мы, лидеры Европейского Союза, приветствуем усилия президента Трампа, направленные на прекращение войны агрессии России против Украины и достижения справедливого и длительного мира и безопасности для Украины», – говорится в документе.

Лидеры ЕС отмечают, что «международные границы не должны меняться силой», «народ Украины должен иметь свободу самостоятельно решать свое будущее», а «путь к миру в Украине не может определяться без Украины».

«Содержательные переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня или уменьшения боевых действий», – отмечается в документе.

Руководители ЕС подчеркнули, что «Европейский Союз, в координации с США и другими близкими по позиции партнерами, продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине» и «продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против Российской Федерации».

Кроме того, ЕС и государства-члены готовы дополнительно вносить вклад в гарантии безопасности для Украины.

«Европейский Союз подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать собственную судьбу и продолжит поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС», – заявили лидеры Евросоюза.

В конце документа указано, что «Венгрия не присоединилась к этому заявлению».

