Wildberries разрешил пользователям делиться с друзьями содержимым своих корзин 1 12.08.2025, 12:15

Белорусам на заметку.

На Wildberries появилась новая функция — «Поделиться корзиной». Она позволяет быстро отправить другому пользователю содержимое своей корзины на маркетплейсе, пишет Office Life.

Работает это так: пользователь может выделить все или часть содержимого своей корзины, нажать на кнопку «Действия» в правом верхнем углу и выбрать функцию «Поделиться».

После этого он получит сгенерированную ссылку, которой можно поделиться в мессенджере или опубликовать в социальных сетях. Точно так же можно делиться QR-кодом. Единственное условие: чтобы воспользоваться функцией, клиентам нужно обновить приложение до последней версии.

Как считают в «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ), новый сервис будет удобен для консультаций о покупке с друзьями и родственниками. Он также может быть полезен продавцам для продвижения своих товаров через подборки у блогеров или через создание тематических списков.

Ранее Wildberries предоставил пользователям возможность во время просмотра карточки товаров проверить: есть ли на них все необходимые сертификаты, декларации соответствия и другие документы.

