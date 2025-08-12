закрыть
12 августа 2025, вторник
ПСЖ объявил о приобретении украинского футболиста

  • 12.08.2025, 12:19
Илья Забарный

Сумма трансфера составила 63 млн евро.

Украинский защитник Илья Забарный покинул «Борнмут» и перешел в ПСЖ.

22-летний футболист подписал контракт с клубом до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 63 млн евро + бонусы по данным Transfermarkt.

Переход Забарного стал вторым самым дорогим среди украинских футболистов. На первом месте остается Михаил Мудрик, который в 2023 году за 70 млн евро.

По информации L’Equipe, в первый сезон Забарный в ПСЖ заработает 4,5 миллиона евро чистыми.

