Ученые создали метеоритные алмазы 12.08.2025, 12:27

Они более твердые, чем те, что есть на Земле.

Ученые, возможно, раскрыли секрет странных алмазов, обнаруженных в метеорите Canyon Diablo. Эти алмазы имеют гексагональную, а не кубическую форму, и процесс их образования до сих пор оставался загадкой. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Interesting Engineering.

Алмазы обычно состоят из атомов углерода, которые расположены в кубической структуре. Но также существует редкая гексагональная структура алмазов, которая, вероятно образуется при падении метеоритов на Землю.

Первый алмаз с гексагональной структурой был найден в метеорите Canyon Diablo более 70 лет назад. Считается, что этот метеорит упал на Землю на территории современного штата Аризона (США) примерно 50 000 лет назад. Ученые заявили, что они смогли воссоздать в лаборатории загадочный метеоритный алмаз.

Алмазы в основном создаются в недрах Земли на глубине примерно 150 км под действием очень высокой температуры, которая больше 1000 градусов Цельсия, и огромного давления. Температура и давление заставляют атомы углерода выстраиваться в кубические структуры.

Но в метеорите Canyon Diablo были обнаружены странные гексагональные алмазы и эта кристаллическая структура делает их более твердыми, чем обычные алмазы примерно на 60%.

Десятилетия ученые спорили о том, могут существовать метеоритные алмазы в чистом виде или же эти кристаллы представляют собой просто смешанную форму кубического алмаза и графита. Новое достижение ученых похоже, положило конец давним спорам.

Ученые смогли создать в лаборатории чистые гексагональные кристаллы алмазов шириной 100 микрометров, что примерно соответствует толщине человеческого волоса. Для этого использовали очень чистый графит, ведь меньшее количество примесей должно было уменьшить вероятность появления кубической структуры алмазов. Также ученые применили очень высокие температуру и давление для создания метеоритного алмаза.

Авторы исследования утверждают, что они первое доказательство того, что гексагональный алмаз действительно существует как отдельная, стабильная структура. И этот алмаз является чрезвычайно твердым и прочным. По этим характеристикам он превосходит традиционный кубический алмаз.

Учитывая, что новый синтетический гексагональный алмаз является очень твердым и устойчивым к теплу, его можно использовать для создания режущих инструментов, устойчивых к коррозии покрытий и, возможно, высокотехнологичной электроники. Ученые считают, что эти алмазы могут помочь создать сверхтвердые материалы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com