В Минске автокран собрал «паровоз»
- 12.08.2025, 12:41
Это попало на видео.
Сегодня на улице Долгобродской в Минске случилось ДТП с участием как минимум трех автомобилей. Авария попала на видео: оказалось, что «паровоз» собрал водитель автокрана.
— Сегодня на улице Долгобродской, предварительно, из-за несоблюдения безопасной дистанции, столкнулись три автомобиля: МАЗ, Kia и Toyota. Никто не пострадал, — рассказали в Госавтоинспекции.
На видеозаписи видно, что в зоне риска была и четвертая машина, не исключено, что и легкий контакт с ней имелся. Но в списке участников ДТП ее нет, значит, о повреждениях речь не идет.