12 августа 2025, вторник, 12:56
Американский офицер призвал Трампа арестовать Путина по прибытию на Аляску

  • 12.08.2025, 12:43
Американский офицер призвал Трампа арестовать Путина по прибытию на Аляску

США должны задержать военного преступника.

Специальный агент военной разведки США в отставке, ветеран войны в Ираке и аналитик Дэвид Дебатто советует президенту Дональду Трампу надеть на Путина наручники в аэропорту Аляски, когда тот прибудет на саммит 15 августа:

«Сам факт встречи Дональда Трампа с Путиным на Аляске уже является дипломатической победой для Путина и поражением, позором для Запада. Это пощёчина не только Украине, но и всем государствам, которые уважают международное право. Я считаю, что Путину можно позволить приехать на Аляску для встречи с Дональдом Трампом, но только для того, чтобы надеть на него наручники сразу после приземления в аэропорту Аляски», – заявил Дэвид Дебатто.

Ранее Дональд Трамп объявил, что его личная встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. Помощник российского правителя Юрий Ушаков вскоре подтвердил дату и место саммита. По данным Белого дома, о встрече с президентом США попросил лично Владимир Путин во время переговоров со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

