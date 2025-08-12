Лукашенко поручил изымать часть прибыли у банков
- 12.08.2025, 12:57
И направлять на «финансирование экономики».
На уровне государства принято «решение изымать часть прибыли у банков и направлять на финансирование экономики». Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко по итогам встречи политика с председателем правления Нацбанка Романом Головченко 12 августа.
Заслушав доклад главы Нацбанка, Лукашенко затронул тему увеличения совокупной прибыли банков в стране. Как пишет пресс-служба диктатора, «это может рассматриваться, с одной стороны, как позитивный показатель, но с другой — есть опасения, чтобы не возникло дисбаланса и банки не оттягивали деньги из экономики».
Поэтому в качестве одной из мер на уровне государства принято решение изымать часть прибыли у банков и направлять на финансирование экономики.
«Это очень важно, — подчеркнул Александр Лукашенко. — В банках «лишних» денег быть не должно».