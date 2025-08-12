Беларусь находится под влиянием обширного антициклона 12.08.2025, 13:06

Комфортная погода останется.

- Комфортная погода и менее ветреная с температурным диапазоном +19..+25°С сегодня останется с нами. По юго-западу на 1-2°С теплее.

Без осадков, лишь местами по северо-востоку кратковременные дожди, - пишет телеграм-канал «Метеовайб».

Завтра мы по-прежнему будем находиться под влиянием обширного антициклона Юлия. Существенных осадков не ожидается, лишь по крайнему северо-востоку возможны отдельные небольшие короткие дожди.

Воздушная масса начнет понемногу прогреваться. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Ночью +8..+14°С. Днём +20..+26°С, по юго-западу до +29°С.

Минск: Ночью +10..+12°С. Днём +22..+24°С, без осадков.

