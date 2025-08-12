закрыть
12 августа 2025, вторник, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь находится под влиянием обширного антициклона

  • 12.08.2025, 13:06
Беларусь находится под влиянием обширного антициклона

Комфортная погода останется.

- Комфортная погода и менее ветреная с температурным диапазоном +19..+25°С сегодня останется с нами. По юго-западу на 1-2°С теплее.

Без осадков, лишь местами по северо-востоку кратковременные дожди, - пишет телеграм-канал «Метеовайб».

Завтра мы по-прежнему будем находиться под влиянием обширного антициклона Юлия. Существенных осадков не ожидается, лишь по крайнему северо-востоку возможны отдельные небольшие короткие дожди.

Воздушная масса начнет понемногу прогреваться. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Ночью +8..+14°С. Днём +20..+26°С, по юго-западу до +29°С.

Минск: Ночью +10..+12°С. Днём +22..+24°С, без осадков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко