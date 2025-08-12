Беларусь находится под влиянием обширного антициклона
- 12.08.2025, 13:06
Комфортная погода останется.
- Комфортная погода и менее ветреная с температурным диапазоном +19..+25°С сегодня останется с нами. По юго-западу на 1-2°С теплее.
Без осадков, лишь местами по северо-востоку кратковременные дожди, - пишет телеграм-канал «Метеовайб».
Завтра мы по-прежнему будем находиться под влиянием обширного антициклона Юлия. Существенных осадков не ожидается, лишь по крайнему северо-востоку возможны отдельные небольшие короткие дожди.
Воздушная масса начнет понемногу прогреваться. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.
Ночью +8..+14°С. Днём +20..+26°С, по юго-западу до +29°С.
Минск: Ночью +10..+12°С. Днём +22..+24°С, без осадков.