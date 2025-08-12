закрыть
Европа наращивает оборонную промышленность с рекордной скоростью

  • 12.08.2025, 13:09
Европа наращивает оборонную промышленность с рекордной скоростью

Запад готовится к войне.

Европейские оружейные заводы расширяются втрое быстрее, чем в мирное время — общее строительство новых мощностей превышает 7 миллионов квадратных метров. Такой масштабный рост наблюдается после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Анализ спутниковых снимков и данных радаров показал, что многие предприятия, занимающиеся производством боеприпасов и ракет, начали масштабную реконструкцию и строительство новых цехов. Это подтверждает, что обещанное возрождение оборонной промышленности в Европе переходит от слов к конкретным действиям и инвестициям.

Одним из крупнейших проектов стала совместная инициатива немецкой Rheinmetall и венгерской госкомпании N7 Holding — новый гигантский завод в Венгрии выпускает боеприпасы для бронетехники и артиллерии. К 2027 году мощность производства 155-мм снарядов Rheinmetall вырастет с 70 тысяч до 1,1 миллиона штук в год.

Европейский союз инвестировал в программу поддержки производства боеприпасов ASAP около 500 млн евро, что позволило ускорить расширение 20 ключевых объектов. За счет этих инвестиций и роста госзаказов предприятия расширяются и модернизируются, чтобы обеспечить надежное снабжение Украины и укрепить собственный запас вооружений.

Норвежский производитель Kongsberg открыл завод по производству ракет в июне 2024 года, при поддержке финансирования в размере 640 миллионов норвежских крон (62 миллиона долларов), включая 10 миллионов евро, выделенных программой ASAP. «Расширение производства позволило нам значительно увеличить общий объем выпуска ракет», — отметил представитель компании Ивар Сименсен.

Британская компания BAE Systems получила значительную поддержку от правительства Вестминстера, а также нарастила объем заказов от Министерства обороны Великобритании. С 2022 года она вложила свыше 150 миллионов фунтов стерлингов в модернизацию и расширение своих предприятий

Производители высоко оценили программу ASAP. Торстейн Корсвольд, представитель норвежско-финской компании Nammo, отметил, что она сыграла ключевую роль, позволив Nammo осуществить крайне важные инвестиции в производство.

Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс заявил, что Европа готовится к долгосрочной перестройке оборонной промышленности, создавая базу для возможной продолжительной конфронтации.

