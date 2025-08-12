закрыть
12 августа 2025, вторник, 14:23
Маколей Калкин любит вторую часть «Один дома» больше, чем первую

  • 12.08.2025, 13:11
  • 2,010
Маколей Калкин любит вторую часть «Один дома» больше, чем первую

Причина вас удивит.

Звезда «Один дома» Маколей Калкин признался, что предпочитает вторую часть известного фильма, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Калкин пошутил: «Мне заплатили больше. У меня 5% от прибыли и 15% с продаж мерча. Если купите Talkboy — я получу свою долю».

Обе картины стали кассовыми хитами и до сих пор считаются классикой. Калкин отмечает, что они важны для него не только из-за успеха, но и благодаря теплым отношениям с коллегами, включая Кэтрин О’Хара, сыгравшую его экранную мать.

В 2023 году актер получил звезду на Аллее славы в Голливуде, и О’Хара произнесла трогательную речь, назвав его главным фактором, благодаря которому «Один дома» любят семьи по всему миру.

В прошлом году Калкин отправился в тур с шоу, где показывал фильм и отвечал на вопросы зрителей. На одном из мероприятий он рассказал, что его на самом деле укусили за палец во время репетиции сцены. «Похоже, он хотел меня напугать. Думаю, у него получилось», — с улыбкой отметил актер.

