«Манипулятор» Путин против «эмоционального» Трампа

Чего ждать от встречи в Аляске?

Встреча Путина и президента США Дональда Трампа — вызывает много вопросов у политиков и аналитиков. История их встреч полна странных моментов: от конфискации Трампом записей переводчика в Германии до сомнительной веры в слова Путина о невмешательстве в выборы 2016 года, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, участвовавший в мирных переговорах по Украине, предупреждает: «Техника Путина — профессиональная ложь». Он советует Трампу лучше разбираться в ситуации на месте и быть готовым к долгим разговорам, в ходе которых Путин будет тянуть время и манипулировать фактами.

Путин привык вести переговоры медленно, рассказывая длинные истории и предлагая компромиссы, которые по сути не меняют ситуацию. Олланд вспоминает, как российский лидер уверял, что не контактирует с сепаратистами на востоке Украины — вопиющая ложь.

В отличие от Путина, Трамп более эмоционален и склонен верить в свою харизму и умение убеждать. Эксперты считают, что на этой встрече российский лидер будет доминировать, а Трамп постарается представить переговоры как свою победу, не предпринимая реальных шагов.

В отличие от первого срока Трампа, сейчас у него меньше ограничений со стороны Конгресса и советников, что дает ему больше свободы в общении с Путиным. Однако эксперты сомневаются, что это приведет к серьезным результатам.

Основная цель Путина — добиться прекращения поддержки Украины со стороны США, что совпадает с естественными настроениями Трампа. Как итог, встреча может пройти без реальных решений, но с множеством обещаний и дипломатических игр.

