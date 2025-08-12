«Документы отправили в архив» 12.08.2025, 13:27

Как пенсионерка из Беларуси не смогла получить ВНЖ в Польше.

Ольга уже вышла на пенсию. С 2019 года белоруска живёт в Польше, она замужем за гражданином этой страны. Прежде на этом основании она легко получала виды на жительство, но теперь легализация затянулась. Все из-за того, что ей не дошли два письма от чиновников. Своей историей женщина поделилась с MOST.

В первый раз Ольга получила ВНЖ по воссоединению с семьёй на год, потом — до 2024 года. Тогда новую карту побыта женщине выдали всего за три месяца.

Ответ был: «Ждите»

В марте 2024 года, за два месяца до ее окончания, Ольга подала заявление на новый ВНЖ. Как и прежде, заранее собрала документы, сделала фотографии и оплатила пошлину. Чтобы узнать, сколько платить, зашла на специальный сайт. Говорит, там было написано, что размер пошлины составляет 100 злотых.

Документы приняли, но ответа не было.

Муж Ольги пытался выяснить, как продвигается дело. Она говорит, что на протяжении нескольких месяцев он писал и звонил на «горячую линию», но в ответ лишь говорили: «Ждите». Так семья прождала почти год.

— В феврале 2025 года, спустя почти год, выяснилось, что наше дело могут закрыть — мол, я не приехала на сдачу отпечатков пальцев (это стандартная процедура при получении вида на жительство в Польше. — Прим.). Мне сказали, что два раза присылали приглашение по почте. «Если в течение 10 дней не приедете — дело закроют», — вспоминает слова чиновника Ольга.

Она уверяет, что приглашений не получала. Женщина пошла на почту узнать, были ли извещения на ее адрес. Заведующая уверила белoруску: если бы что-то пришло, то письмо бы принесли. Вся корреспонденция за прошлый год уже была в архиве, поэтому проверить не удалось.

Не та пошлина

Чтобы успеть в срок, супруги сразу же отправились в местный госорган (ужонд). Там выяснилось, что пошлина была оплачена неправильно.

— Молодой человек говорит: «Нужно было заплатить 340 злотых». А мы заплатили 100, как было написано в интернете. Почему раньше приняли документы и ничего не сказали — непонятно, — недоумевает белoруска.

Ольга доплатила, и ей все же удалось сдать отпечатки пальцев.

— Мне выдали документы и сказали, что «теперь с нами все закончено». Мы обрадовались, поехали домой.

Мышиная возня и полная неразбериха

Дома внимательно прочитали выданное в администрации письмо. Оказалось, там были перечислены документы, которые нужно было заново предоставить.

— То есть нам надо было все делать по новой, — рассказывает собеседница.

Снова начались визиты в ужонд и стояние в очередях на регистрацию. В итоге Ольге удалось попасть на прием, чтобы подать заявление, но выяснилось, что за это время бланки изменились. Пришлось заполнять форму снова.

— Мы на месте все заполнили заново, сотрудник сказал нам, что уже 19 мая мы получим карточку. При этом на мой вопрос, где наши старые документы, я получила ответ: «Отправлены в архив». Я спросила: «Как это так — документы сданы, если дело еще не закончено?» Посмотрела на бланк, который нам дали — там дата — 2024 год, и номер [дела] остался тот же. В общем, какая-то непонятная, мягко говоря, мышиная возня. Полная неразбериха.

Не смогла решить вопрос с пенсией

Решение по делу Ольга еще не получила. Пока оно рассматривается, в Польше она находится легально, но, если покинет страну, заново въехать не сможет. Летом женщине нужно было выехать в Беларусь, чтобы переоформить в банке документы на получение белoрусской пенсии и решить на родине другие вопросы. Но планы пришлось отменить.

— Находиться в другой стране в таком подвешенном состоянии очень тяжело, — говорит Ольга. И отмечает, что особенно остро ситуация стоит у тех, кто «приехал с детьми, не может вернуться на родину и куда-либо обратиться».

