Белоруска «силой соцсети» заделала яму на парковке под окном

  • 12.08.2025, 13:53
Дорожники исправили «косяк».

Могилевчанка 11 августа записала в TikTok видео, в котором пожаловалась на рабочих, сделавших ремонт дороги у нее во дворе. На парковке под ее окном положили новый асфальт, но не везде — вокруг годами гниющего на стоянке «автохлама» оставили дыру.

@olya_obzor #могилевновости #могилевлайф #могилев #обзор #обзормогилев #хочуврек ♬ оригинальный звук - olya_obzor

Уже 12 августа женщина записала новое видео, где дыры в асфальте нет, пишет «Зеркало».

«Глазам своим не верю, все-таки сила TikTok существует, Смотрите, перегнали машину, залатали, по крайней мере не будет дыры», — показала женщина результат.

@olya_obzor #хочуврекомендации #дорожныеслужбы #могилев ♬ оригинальный звук - olya_obzor

Комментаторы остались не в восторге от «латки»:

«Не латка, а халтура».

«Так залатали… что там при первом дожде, и после зимы будет большая дыра, специалисты. и все эти работы выполняются за наши налоги».

«Не только тикток работает, еще 2 августа был звонок в ГАИ, и наши органы и ЖЭУ12 работали, чтобы убрать».

«А сразу нельзя так делать? Эта латка через полгода развалится».

