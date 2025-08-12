Сенатор Грэм пообещал создать санкции, которые уничтожат Россию 1 12.08.2025, 14:02

Линдси Грэм

Фото: Reuters

Украину должна защищать «коалиция желающих».

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что поможет уничтожить страну-агрессора Россию, если она еще раз вторгнется в Украину после вероятного перемирия. Об этом он сказал в эфире Fox News, опубликованном на YouTube 12 августа.

По его словам, Вашингтон хочет быть уверенным, что президент США Дональд Трамп не только закончит войну, но и положит ей конец навсегда.

«Совет, который я дал бы президенту Трампу: не делайте то, что делали [экс-президенты США Джо] Байден и [Барак] Обама. Четко дайте понять [нелегитимному президенту РФ Владимиру] Путину: вы здесь не для того, чтобы унизить Россию, вы здесь, чтобы закончить войну. Будут обмены территориями. Украина не сможет изгнать каждого российского солдата [военного], а Россия не собирается брать Киев. Пришло время закончить эту войну достойно и справедливо», – заявил он.

Он добавил, что европейцы должны обеспечить безопасность Украины, и в таком случае если Путин снова вторгнется, то он будет воевать с «коалицией желающих», а не только с Украиной.

«И я могу помочь: я создам предварительные санкции, которые уничтожат Россию в случае третьего вторжения. Все это вместе будет предотвращать третье вторжение, завершит войну достойно и справедливо, и Китай за этим наблюдает. Я не могу представить лучшего человека на планете, которого можно посадить за стол переговоров с Путиным, чем Трамп. У него есть отношения с президентом Путиным, и это хорошо», – заявил Грэм.

Сенатор подчеркнул, что причина, по которой Путин будет вести переговоры на Аляске, заключается в том, что Трамп объявил, что собирается продавать оружие Европе, чтобы помочь Украине, и это обеспокоило Путина.

