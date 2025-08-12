Лучший день для военного переворота в России Дмитрий Чернышев

Верный пехотинец предаст первым.

15 августа — лучший день для военного переворота в России. Совпадут сразу несколько факторов — пустой трон, отсутствие в Москве ключевых фигур, тяжелое положение на фронте, приближающийся крах экономики и невероятная накопленная усталость от войны.

Представим себе заговор. Например, генерал Х из Генштаба видит, что война зашла в тупик, сжирая лучшие кадровые части и экономику, но Путин, оторванный от реальности, требует невозможного. А на горизонте маячат новые войны — страны Балтии, Азербайджан, Казахстан. Цель генерала Х — не «демократия», а спасение остатков профессиональной армии и государства от окончательного коллапса. Он отвечает за военную координацию.

Генерал Y из ФСБ видит, как бесконечная война и изоляция разрушают созданную им же систему «управляемой стабильности». Его клан теряет активы и влияние, кормовая база стремительно сокращается, а наверх лезут «новые варвары» — безумные идеологи и полевые командиры. Его цель — сохранить власть «конторы» и активы элит, убрав сошедшего с ума нацлидера. Он отвечает за координацию спецслужб и контроль над информацией.

Промышленник Z из ВПК. Он видит, как его корпорация, вместо того чтобы производить высокотехнологичное оружие на экспорт, вынуждена в три смены клепать устаревшую технику для восполнения чудовищных потерь. Санкции убивают его проекты, а бюджетные деньги разворовываются. Украинские дроны постоянно бьют по военным заводам, железным дорогам и НПЗ. Целые отрасли экономики стали убыточными, а самолеты разбирают на запчасти. Его цель — сохранить ВПК как бизнес-империю и вернуть доступ к мировым технологиям и рынкам. Он отвечает за лояльность части элит и экономическую составляющую.

При этом мятеж Пригожина убедительно доказал заговорщикам, что никто не выйдет защищать Путина:

Армия измотана войной и постоянными чистками, озлоблена на некомпетентное командование и огромные потери. Солдаты и младшие офицеры поддержат любого, кто пообещает закончить бойню и вернуть их домой. Генералы прекрасно понимают, что их сделают козлами отпущения за то, что «российские танки могли доехать до Киева за четыре часа, но почему-то не поехали по шоссе и застряли в грязи».

Элиты устали от санкций, потери активов и статуса «изгоев». Они с радостью одобрят любой сценарий, который позволит им снова летать в Ниццу и хранить деньги в Цюрихе.

Силовики прекрасно видят, к чему все идет и тоже не хотят быть крайними. Им достаточно просто саботировать любые приказы сверху — застряли на светофоре. Верный пехотинец предаст первым.

Народ апатичен, подавлен и занят выживанием. Он примет любую власть, которую покажут по телевизору, особенно если она пообещает мир и стабильность.

План заговорщиков прост:

1. Как только борт №1 покидает воздушное пространство России, генерал Х приводит в движение верные ему части ВДВ и спецназа для захвата ключевых точек в Москве: Останкино, здания АП, правительства, Лубянки.

Генерал Y блокирует связь и изолирует верных Путину руководителей ФСБ, ФСО и Росгвардии.

2. В момент, когда самолет Путина приземляется в Анкоридже, по всем телеканалам транслируется обращение: «В связи с предательством национальных интересов и неспособностью Президента далее управлять страной, вся полнота власти переходит к Комитету по спасению Родины…».

3. Одновременно по секретным каналам на Запад уходит сигнал: «Мы готовы к немедленному прекращению огня и переговорам на реалистичных условиях. Наше условие — признание нашей легитимности». И признают. С огромной радостью признают.

p.s.

Про то, что борт №1 может просто не долететь до Аляски, я даже писать не буду. Украинские дроны на взлете, играли гранатами на борту, диверсанты заминировали самолет, не выдержали нервы у истребителя сопровождения и т.д. В конце концов можно просто имитировать технические неполадки и посадить самолет на отдаленном военном аэродроме, где все уже готово к встрече. Вся система власти в России завязана на одного человека. Когда он физически недоступен, а вертикаль власти парализована, кто-то должен спасти Родину.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

