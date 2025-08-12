закрыть
12 августа 2025, вторник, 14:53
Иранский режим столкнулся с неожиданной проблемой

  • 12.08.2025, 14:25
  • 1,982
Иранский режим столкнулся с неожиданной проблемой

Явный успех США и Израиля.

Более месяца спустя после авиаударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана ситуация с масштабом разрушений остается неясной. Разные разведки дают противоречивые оценки ущерба, однако ясно одно — ядерная программа Ирана серьезно пострадала, но не уничтожена полностью, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Аналитики Королевского института международных отношений в Лондоне отмечают, что главное для Ирана — не просто восстановить объекты, а понять, что обладание ядерным оружием само по себе не гарантирует надежного ядерного сдерживания.

Атаки показали серьезные ограничения стратегии обороны, на которую опирается Тегеран — использование прокси и союзников для защиты границ. Иранские ракеты оказались неэффективны против израильских и американских ударов, а системы противовоздушной и противоракетной обороны не справились с нападениями.

Иран предполагал, что наличие ядерного оружия отпугнет противников, но события показали обратное: ни США, ни Израиль не боятся нанести удары, несмотря на риск ядерного ответа.

Теперь перед Тегераном стоит сложная задача — не только создать ядерные боеголовки, но и разработать эффективные системы доставки, защиту и усилить обычные вооруженные силы. Это требует огромных ресурсов и времени.

В отчете института подчеркивается, что Ирану предстоит решить, будет ли его ядерное сдерживание хоть сколько-нибудь эффективным, учитывая, что израильская ядерная программа не смогла предотвратить атаки ХАМАС или иранские ракетные удары. Таким образом, вопрос о роли ядерного оружия в региональной безопасности остается открытым.

