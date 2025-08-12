Налицо знакомый почерк Петр Олещук

12.08.2025, 14:35

Что роднит орбановскую Венгрию и путинскую Россию.

Вот уже пятнадцать лет подряд партия «Фидес» и премьер-министр Виктор Орбан ведут планомерную борьбу против свободы слова в Венгрии. Еще в 2010-х им удалось подчинить себе национальный медиа-регулятор, который начал скрытую цензуру прессы и телеканалов. И сделано это было не прямыми запретами, как в коммунистические времена, а более изощренно. Нежелательные для власти материалы нейтрализовались через шантаж редакторов, подкуп журналистов, кампании по дискредитации независимых изданий и незаметное навязывание подконтрольных «темников». В результате свободе слова была противопоставлена политическая пропаганда.

В 2017 году правительство Орбана прибегло к методам, ранее опробованным в путинской России: через подконтрольный парламент был принят закон об «иностранном финансировании», нацеленный против независимых СМИ и неправительственных организаций, критикующих режим. Этот закон вызвал жесткую критику Еврокомиссии и впоследствии был признан нарушающим законодательство ЕС Европейским судом. Тем не менее, к началу 2022 года команда Орбана полностью доминировала в информационном пространстве: правящая партия «Фидес» и приближенные к премьеру бизнесмены контролировали 80–90% всех СМИ страны.

Подмяв под себя медиа, власти наполнили их удобными для себя тезисами. Основные нарративы в подконтрольных СМИ Венгрии (включая щедро финансируемые Будапештом венгероязычные издания в соседних странах) выглядят следующим образом:

• Повторение кремлевской пропаганды о войне против Украины. Главный посыл: ответственность за войну несет не Россия, а Запад, который посягнул на «традиционную сферу влияния» Москвы (при том, что и сама Венгрия входит в эту сферу).

• Дискредитация антипутинских санкций Запада. Публике внушают, что санкции против России не наносят ей вреда, зато разоряют страны Центральной Европы. Иными словами, винят Брюссель за экономические трудности, оправдывая дружбу с Кремлем.

• Разжигание ненависти к мигрантам. Пропаганда твердит о «кризисе идентичности» на Западе, где приезжие чужаки вытесняют коренное население. Орбан позиционирует себя как защитник Европы от миграционного потока.

• Атаки на ЛГБТ-сообщество. Его представителей старательно демонизируют. Главный месседж: венгры (как и русские) отстаивают традиционные ценности, тогда как «упадочный» Запад якобы стремится «разнообразить семьи».

К началу 2025 года режим Орбана осознал, что помимо печати, радио и ТВ существует еще и необъятное цифровое пространство, требующее ручного управления. В январе 2025-го партия «Фидес» тайно создала специальную «цифровую группу» для работы в интернете. Поводом стала фактическая стартовавшая предвыборная кампания (хотя сами выборы состоятся лишь в апреле 2026 года). Новая структура получила четкий мандат – вести в сети прицельные информационные войны в интересах правительства, активно дискредитировать оппозицию и продвигать провластную пропаганду, чтобы обеспечить победу «Фидес» на выборах.

По сути, партия Орбана начала широкомасштабное наступление и в интернете. В ход идут новейшие технологии цифровых манипуляций, в том числе создание фальшивого контента (deepfake) для очернения оппонентов. В политической борьбе Орбан все больше опирается на такие методы дезинформации: «правильные» для власти месседжи мгновенно подхватываются и тиражируются тысячами аккаунтов-ботов, а неугодная информация стремительно дискредитируется и вытесняется.

Руководство «Фидес» сформулировало ближайшие цели цифровой спецгруппы. Во-первых, к январю 2026 года создать в интернете массовое сообщество лояльных сторонников Орбана. Во-вторых, активно противостоять быстро набирающей популярность оппозиционной партии «Тиса». В-третьих, консолидировать электорат с помощью информационной кампании против Украины. К примеру, провластные кибер-активисты уже пытаются представить венгерскую оппозицию марионеткой Киева – привязывают лидеров партии «Тиса» к украинским спецслужбам и раздувают фиктивные «шпионские» скандалы. Налицо знакомый почерк: навесить ярлык «агентов Запада» на всех противников власти.

Орбановская пропаганда усилила атаки как на внутренних оппонентов, так и на внешнего «врага» – Украину. В конце мая 2025 года сам Виктор Орбан выступил с заявлением о росте киберпреступности: мол, в Венгрии участились банковские мошенничества и хакерские атаки, и значительная часть этих угроз исходит из соседней Украины. Премьер утверждал, что кибер-мошенники ежегодно наносят венгерским семьям ущерб в 8 млрд форинтов (около €20 млн), и хвастливо сообщил о разгроме сети из 19 злоумышленников, якобы связанных с украинской организованной преступностью. Скрытый посыл такого выступления прозрачен: власть демонстративно защищает граждан в цифровом пространстве, прежде всего от угрозы, исходящей от украинцев. Это удобный пропагандистский прием, призванный отвлечь внимание от внутренних проблем и выставить Орбана спасителем нации.

Проправительственные деятели идут еще дальше. В июне 2025 года Александра Сенткирайи, бывшая пресс-секретарь Орбана и яркий представитель его пропагандистской команды, опубликовала в Facebook скандальный видеоролик антиукраинского характера. В ролике говорилось, будто вступление Украины в ЕС грозит Венгрии всплеском наркотрафика, торговли людьми и даже торговлей человеческими органами. Сцены в видео были откровенно постановочными: один из сотрудников канцелярии премьера сыграл жертву, лежа связанный в багажнике автомобиля, символизируя мнимую «угрозу от Украины». Этот грубо сфабрикованный фейк вызвал возмущение в венгерской политике. Оппозиция осудила Сенткирайи, а ее видео быстро стало предметом расследования из-за распространения заведомо ложных панических слухов.

Одновременно Будапешт пытается использовать международные площадки для дискредитации Киева. Венгерские власти заявили о намерении вынести на обсуждение в Европарламенте доклад Комиссара Совета Европы по правам человека, чтобы обвинить официальную Украину в злоупотреблениях при мобилизации. Речь идет о том, чтобы фокусировать внимание ЕС и ОБСЕ на якобы имевших место нарушениях прав призывников (насилии, незаконных задержаниях, отказе в доступе к адвокату и т.д.). В качестве «доказательства» венгерская сторона цинично собирается привести смерть гражданина Украины венгерского происхождения Йожефа Шебештьена. Он скончался естественной смертью, но пропаганда старается выдать это за следствие злоупотреблений при призыве. Цель таких манипуляций очевидна: нагнетание антиукраинской истерии внутри страны, чтобы сплотить вокруг Орбана электорат на волне внешней угрозы.

К осени 2025 года ожидается еще одна демонстрация «борьбы с угрозами от Киева» – по заказу властей готовится целый пропагандистский фильм против Украины. Планируется выпустить его в качестве разоблачительного материала против посольства Украины в Будапеште. В фильме венгерских зрителей будут убеждать в причастности украинских дипломатов к контрабандным схемам. В качестве сенсационной детали авторы используют случай с дипломатическим микроавтобусом украинского посольства: одну из машин в феврале 2024 года задержали венгерские таможенники на границе с Украиной из-за провоза контрабандных сигарет. Этот инцидент раздуют до теории о системной контрабанде при участии украинских чиновников. Подобные «документальные» фильмы призваны окончательно убедить население, что от Украины исходит угроза всеми возможными способами – от хакеров и шпионов до наркоторговцев и контрабандистов.

Примечательно, что параллельно с усилением своей информационной кампании Орбан готовит новые репрессивные меры внутри страны. Парламент Венгрии вскоре рассмотрит законопроект «О прозрачности общественной жизни», позволяющий правительству еще жестче карать финансируемые из-за рубежа медиа и НКО. Фактически это дальнейшее закручивание гаек для независимых СМИ под предлогом прозрачности. Несмотря на волны протестов, прокатившиеся по стране, Орбан и его соратники твердо намерены продавить эту инициативу. Таким образом, венгерский лидер одновременно зачищает информационное поле внутри и вовне: подавляет критику дома и выстраивает образ врага в лице соседней Украины.

Петр Олещук, специально для сайта Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com