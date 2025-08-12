Politico: Европе удалось повлиять на Трампа 2 12.08.2025, 15:03

2,572

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Игнорировать ЕС у США не выйдет.

Вопреки тому, что европейские лидеры не будут присутствовать на саммите на Аляске 15 августа, они стремятся повлиять на результат мирных переговоров по Украине, и добиваются определенных успехов.

Об этом во вторник, 12 августа, пишет Politico, анализируя роль Европы в завершении войны России против Украины.

Европа требует, чтобы президент США Дональд Трамп на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным защищал интересы Украины и безопасность Европы. Президент США после своего возвращения в Белый дом открыто избегает европейцев, однако, констатирует издание, сотрудничество и финансовый вес блока имеют важнейшее значение для защиты американских интересов в Украине.

Никто из Европы не был приглашен на переговоры на Аляске, в то же время телефонный разговор Трампа с ключевыми европейскими лидерами и его обещания вернуть Украине часть земель свидетельствуют о том, что «Европа использует определенные рычаги давления».

В настоящий момент европейские страны являются ключевым источником финансовой и военной поддержки Украины, указывает Politico. Также они располагают десятками миллиардов евро замороженных российских активов, которые имеют решающее значение для долгосрочного мирного урегулирования.

«Оба этих фактора мешают Трампу игнорировать европейскую сторону», — подчеркивается в статье.

Анализируя последние заявления лидеров ЕС, издание указывает, что европейцы становятся все более уверенными в озвучивании своей позиции по вопросу урегулирования войны РФ против Украины.

Politico также указывает, что несмотря на то, что Трамп не желает говорить о гарантиях безопасности, его позиция по Украине постепенно приближается к европейской после месяцев безрезультатных контактов с Кремлем.

