Легендарный хоккеист назвал условия, при которых будет играть с россиянами 12.08.2025, 15:22

1,808

Доминик Гашек

Фото: Profimedia.sk

Одно из требований — суд над Путиным.

Бывший чешский голкипер клубов НХЛ Доминик Гашек рассказал, как должна завершиться война в Украине.

На странице в X олимпийский чемпион-1998 поделился своим ответом на вопрос, который ему задала российская журналистка RIA News Sport. Гашека спросили, будет ли он играть, если его пригласят, в матче между бывшими звездами НХЛ и российской КХЛ, о чем якобы договорились Дональд Трамп и Путин. Чешский экс-хоккеист заявил, что он готов, назвав условия для этого.

Today I was asked by a Russian journalist (Zarina) from RIA News Sport whether I would participate (if invited) in the match between former @NHL and Russian KHL stars, as Trump and Putin reportedly recently agreed. This is my answer 🧵 — Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 11, 2025

«Я был бы очень рад принять участие в матче бывших звезд НХЛ и КХЛ в момент, когда крупнейшие преступники 21 века во главе с Путиным будут осуждены за свои ужасные преступления (как фашисты в Нюрнберге в 1946 году), из-за которых более миллиона человек были убиты и покалечены, и когда Украине будут возвращены все ее территории, включая Крым. Если же подобный матч без выполнения этих и других условий (например, возвращение десятков тысяч похищенных детей обратно в Украину, начало выплаты военных репараций и т. д.), то такой матч будет по сути рекламой российской войны. Это также будет огромной поддержкой для легализации ужасных российских преступлений, и приведет к дальнейшим убийствам и увечьям. Так же, как НХЛ, с участием российских игроков, которые официально не осудили российскую войну, является огромной рекламой российской империалистической войны. А страны США и Канада, к сожалению, допустили на своей территории эту рекламу убийств», — написал Гашек.

Отметим, что Доминик с начала полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину и призывает отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований.

