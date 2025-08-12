Назван рейтинг стран по качеству жизни

Назван рейтинг стран по качеству жизни1
- 12.08.2025, 15:22
- 2,134
Где находится Беларусь?
Американский бизнес-журнал CEOWORLD Magazine опубликовал обновленный рейтинг стран с наилучшим качеством жизни в 2025 году.
Всего в исследовании были проанализированы 196 государств. При этом учтены данные о текущем положении дел в экономике, здравоохранении, инфраструктуре, образовании, уровне свобод и защите прав человека.
В первую тройку рейтинга качества жизни вошли Швейцария, Норвегия и Исландия. За ними следуют Гонконг, Швеция, Дания, Германия, Ирландия, Сингапур и Австралия.
Эксперты отмечают: большинство позиции в первой десятке занимают европейские страны, что отражает устойчивость их социальных систем, развитую инфраструктуру и высокий уровень доверия к государственным институтам.
При этом Гонконг, Сингапур и Австралия подтверждают, что высокий индекс возможен и за пределами Европы – при условии сильного медицинского сектора, цифровых решений и безопасности.
Лучший индекс качества жизни на постсоветском пространстве у Литвы – она на 39-м месте. На 20 позиций ниже находится Россия.
Недалеко расположились Грузия (63), Армения (78). Между ними нашлось место Беларуси. Наша страна на 72-й позиции.