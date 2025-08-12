Стало известно, кто сыграет молодого Рэмбо 5 12.08.2025, 15:26

1,166

Фото: Getty; TriStar Pictures

За годы франшиза собрала в мировом прокате более $800 миллионов.

Актер Ной Сентинео утвержден на роль молодого Джона Рэмбо — персонажа, прославленного Сильвестром Сталлоне, — в новом приквеле студии Millennium Media под названием «Джон Рэмбо», пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Первая лента о Рэмбо была снята по роману Дэвида Моррелла «Первая кровь» (1972) и рассказывала о травмированном ветеране войны во Вьетнаме, бывшем бойце спецподразделений армии США, мастере оружия, рукопашного боя и партизанской войны.

За годы франшиза насчитывает пять фильмов — «Первая кровь» (1982), «Рэмбо: Первая кровь 2» (1985), «Рэмбо III» (1988), «Рэмбо» (2008) и «Рэмбо: Последняя кровь» (2019) — и собрала в мировом прокате более $800 млн.

Сентинео прославился после сериала «Фостеры» и роли Питера Кавински в трилогии Netflix «Всем парням, которых я любила». Он также исполнил главную роль и выступил продюсером шпионского сериала «Новобранец», сыграл Атома Смешера в «Черном Адаме» (2022).

Помимо актерской карьеры, Сентинео возглавляет продюсерскую компанию Arkhum Productions, чей дебютный фильм «Наш герой, Бальтазар» был показан на Tribeca в этом году.

