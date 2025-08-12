Налоговая устроила «охоту» на счета россиян в Дубае 12.08.2025, 15:34

Россиян может накрыть «вал претензий».

В будущем году россиян, владеющих активами в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), может накрыть «вал претензий» со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщили налоговые консультанты и юристы РБК.

По словам собеседников, налоговики уже усилили контроль за счетами россиян в банках ОАЭ и зарегистрированными там компаниями, хотя российско-эмиратское соглашении об избежании двойного налогообложения (СОИДН) в отношении налогов на доходы и капитал, подписанное в феврале, должно вступить в силу только в 2026 году, если его вслед за РФ ратифицируют власти ОАЭ, пишет The Moscow Times.

Как отметил управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин, ФНС перед началом действия СОИДН усилила запросы не только за личными счетами граждан РФ, но и за корпоративными. Такие счета открываются с целью обслуживания интересов компаний, где акционерами или бенефициарами являются российские резиденты (налоговое право предполагает, что такие фирмы представляют собой контролируемые иностранные компании, КИК).

«В зону риска попали владельцы компаний и иностранных счетов в ОАЭ, которые не раскрыли о себе данные в России и не задекларировали надлежащим образом свои активы», — отметил он.

В первом полугодии 2025-го ФНС уже по меньшей мере пять раз предъявила налоговые претензии к владельцам незадекларированных счетов и КИК в ОАЭ — это больше чем за весь минувший год. По оценке Назаркина, доля тех, кто не раскрывает сведения о себе, составляет около трети от всех компаний, регистрируемых российскими резидентами, по личным счетам — до половины.

Указанная тенденция действительно может иметь место, отметил партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек. Причина — активизация взаимодействия в финансовой сфере между Россией и ОАЭ, которые начали обмениваться информацией о счетах еще в 2018 году. «Заключение СОИДН — это один из ярких публичных примеров этого взаимодействия», — сказал эксперт.

По словам руководителя по налоговой практике и валютному регулированию международной юридической группы Amond& Smith Владимира Фокина, до 2025 года между налоговиками РФ и ОАЭ не было плотных связей, но все изменило подписанное в феврале соглашение. Налоговые органы переходят от «вялотекущего» взаимодействия к «объемному», а вступление договора в силу впоследствии снова сыграет роль катализатора, но уже для налаживания «плотного и регулярного» процесса взаимодействия, отметил Фокин. «Основной вал претензий и проверок ФНС в отношении активов в ОАЭ ожидается в 2026 году», — считает он.

Со своей стороны ФНС опровергает целенаправленные действия по выявлению КИК в какой-либо отдельно взятой стране. Там заверили, что ведомство осуществляет налоговые мероприятия вне зависимости от страны регистрации таких компаний.

