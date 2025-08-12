Лидеры ЕС сделали новое заявление об Украине 12.08.2025, 15:57

Европа связывает мир в Украине с безопасностью во всем регионе.

Страны Европейского союза заявили, что украинцы должны иметь свободу самостоятельно решать свое будущее. Заявление прозвучало накануне встречи президента США Дональда Трампа и Путина, которая пройдет в пятницу на Аляске, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

В европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский проводят переговоры с Трампом, опасаясь, что Вашингтон — ранее главный поставщик вооружений Киеву — может навязать Украине невыгодные условия мира.

В совместном заявлении всех стран ЕС, кроме Венгрии, подчеркивается, что «содержательные переговоры возможны лишь при условии прекращения огня или снижения интенсивности боевых действий». Лидеры добавили, что дипломатическое решение должно учитывать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы.

Также в документе отмечено, что «Украина, способная эффективно защищаться, — неотъемлемая часть будущих гарантий безопасности», и ЕС готов внести вклад в их обеспечение.

Зеленский приветствовал позицию Евросоюза, предупредив, что Россия готовит новые наступательные действия, и заявил о необходимости выработать совместную линию, чтобы «не позволить России снова обмануть мир».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал коллег, предложив вместо этого провести саммит ЕС–Россия.

Первая встреча Трампа и Путина в США с 2021 года вызывает опасения, что американский лидер может поставить локальные интересы США выше безопасности европейских союзников.

