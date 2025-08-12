закрыть
Путин едет на Аляску: чего ожидать от этой встречи

  • 12.08.2025, 16:02
  • 1,650
Путин едет на Аляску: чего ожидать от этой встречи

Будет ли «большой прорыв»?

Президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с Путиным в пятницу, 15 августа, на Аляске.

Чего можно ожидать от этой встречи? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к доктору социологии, директору украинского Института конфликтологии и анализа России (ИКАР) Александру Шульге:

— Это будет саммит, который, может быть, станет лишь возможностью для диалога. Если там действительно будут приниматься какие-то важные практические решения, то они могут определить не только будущее Украины, но и Европы в целом, а также новые правила игры.

Если события пойдут по негативному сценарию, это серьезно ухудшит общую безопасность в мире. Не думаю, что стоит ожидать большого прорыва или «Мюнхенского сговора», поскольку обстоятельства иные.

Все понимают, что Путин едет на этот саммит без четко проработанных предварительных условий. Все происходит довольно спонтанно, поэтому я не думаю, что будут какие-то серьезные изменения. Он направляется туда с теми же максималистскими требованиями, которые выдвигал год назад, полгода назад, месяц назад.

Его позиция остается прежней: обмен украинских территорий на украинские территории — это не снижение требований, а продолжение прежнего курса.

Это все то же самое хамское и абсолютно нереалистичное отношение, направленное не столько на захват территорий, сколько на изменение баланса сил и легитимизацию идеи, что агрессия окупается и вознаграждается.

Агрессор получает все желаемое: и территорию, и выход из международной изоляции, и послабление санкций — пусть и с некоторыми издержками. Не думаю, что такие «правила игры» будут приняты Украиной и Европой, даже не с моральной точки зрения, а с точки зрения практических последствий. Ведь это происходит в Европе, у самых границ ЕС, и точно не повысит безопасность ни Украины, ни Евросоюза.

Формула «ничего об Украине без Украины» здесь действует на 100%. Как бы кому-то ни хотелось «перекраивать» карту мира, сделать это не удастся. Конечно, саммит может иметь негативные последствия для Украины и Европы. Например, Трамп может качнуться в сторону риторики, что Украина — препятствие на пути к миру: мол, она не хочет договариваться, а потому должна быть наказана — заморозкой передачи разведданных, запретом на продажу американского оружия.

Повторюсь, судя по открытым источникам и имеющимся утечкам, у этого саммита нет прорывной основы. Путин едет с теми же требованиями. Изменилось только то, что Трамп, возможно, окрылен успехом в посредничестве между Арменией и Азербайджаном при подписании договора о намерениях, решил попробовать повторить «успех» и здесь. Все остальное — причины агрессии, попытка перекроить международное право — остается тем же и остается неприемлемым.

Поэтому я не жду эпохальных событий по итогам этой встречи. Да, могут быть негативные последствия, но точно не будет ситуации, что «решили все, война закончилась». Возможно, обсуждается заморозка фронта в обмен на отмену или послабление санкций, но пока все выглядит так же, как и месяцы назад.

— Чего ждут украинцы и россияне от саммита на Аляске?

— Украинцы, естественно, хотели бы наступления мира: чтобы прекратился террор против городов, перестали гибнуть мужчины и женщины на фронте. Это абсолютно нормально, ведь Украина не начинала эту войну, она — миролюбивая нация, и полная, стопроцентная вина за нее лежит на российском народе и обществе в целом, а не только на Путине.

Что касается россиян, они тоже хотели бы окончания войны — но по прагматическим, а не моральным причинам. Если разделить российское общество на четыре основные группы по отношению к войне, то самая большая — это политически аморфная масса, которая не осуждает войну как агрессивную и захватническую, но не хочет испытывать дискомфорт: массовую мобилизацию, резкое ухудшение уровня жизни, принудительную отправку на фронт, риск гибели, расширение конфликта за пределы Украины на региональный уровень.

Российское общество хочет остановки войны не ради мира, а ради собственного удобства. Если бы Путин принял решение о «подморозке» войны (а не ее остановке — ведь она продолжалась бы в разных формах и могла бы снова перейти в активную фазу), большинство россиян восприняло бы это с облегчением.

