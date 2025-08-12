Памела Андерсон продает маринованные огурцы

Памела Андерсон продает маринованные огурцы2
Вырученные средства идут в Центр дикой природы Калифорнии.
Знаменитая американская актриса и фотомодель Памела Андерсон запустила новый гастрономический проект — лимитированную серию авторских маринованных огурцов Pamela’s Pickles, созданных совместно с калифорнийским брендом Flamingo Estate.
Банка пряных и ароматных огурцов стоит $38, а все средства от продаж пойдут в Центр дикой природы Калифорнии, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Идея родилась во время завтрака в резиденции в Лос-Анджелесе, где Андерсон вспомнила семейные традиции засолки овощей на острове Ванкувер — о них она рассказывала в своей кулинарной книге.
Рецепт основан на заготовках ее двоюродной тети Ви, чьи огурцы неоднократно получали награды. В свою версию Памела добавила сушеные лепестки роз, а Flamingo Estate обогатили вкус розовым перцем, перцем гуахильо, морской солью и органическим перцем. Результат — хрустящий, пряно-цветочный вкус с нотками дыма и остроты.
«Мы с сыновьями Брендоном и Диланом рады поделиться нашей любовью к соусам и маринадам. И помочь тем, кто в этом нуждается», — сказала Андерсон.