Моди: Индия намерена укреплять связи с Украиной 12.08.2025, 16:15

Премьер-министр Индии и президент Украины провели двустороннюю встречу.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о приверженности укреплению отношений с Украиной и призвал к мирному урегулированию войны с Россией.

Об этом он написал в соцсети X после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

«Индия по-прежнему готова внести любой возможный вклад в этот процесс, а также к дальнейшему укреплению двусторонних связей с Украиной», — подчеркнул Моди.

По словам Зеленского, стороны договорились о личной встрече в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Лидеры обсудили санкции против России, включая ограничения на экспорт её энергоресурсов, особенно нефти. Президент Украины также сообщил, что проинформировал Моди о последних российских атаках.

Индия традиционно поддерживает тесные связи с Россией и сохраняет нейтралитет в конфликте, однако эти отношения оказались под давлением США. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Индия прекратила закупки российской нефти по сниженным ценам, пригрозив ввести пошлины до 50% на товары из страны.

Индийские власти заявляют, что закупки нефти у России помогают стабилизировать мировой рынок и предотвращают дефицит поставок.

