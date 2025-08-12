закрыть
12 августа 2025, вторник, 16:40
Российский «АвтоВАЗ» отложил массовый выпуск новой Lada

  • 12.08.2025, 16:26
Российский «АвтоВАЗ» отложил массовый выпуск новой Lada

Из-за нехватки деталей.

Массовое производство нового седана Lada Iskra начнется не раньше марта–апреля 2026 года. Об этом сообщает «5 колесо» со ссылкой на партнера «АвтоВАЗа» — компанию БРТ, которая поставляет автозаводу комплектующие. Сейчас приобрести «Искру» в дилерских центрах невозможно: продавцы ограничиваются ответами вроде «поступит в ближайшее время» или «немного подождите», избегая упоминания конкретных сроков поставки, отмечает портал.

Официальные продажи модели стартовали 20 июля, однако статистика говорит сама за себя. По данным «Автостата», в июле в базе ГИБДД появилось лишь 21 зарегистрированное авто. Из них 20 машин оформили на юридические лица — вероятно, это выставочные экземпляры для автосалонов, и только одна «Искра» стала собственностью частного владельца. Причины переноса запуска серийного производства «АвтоВАЗ» официально не называет. Тем не менее эксперты, опрошенные «5 колесом», предполагают, что задержка связана с нехваткой деталей, перебоями в поставках электронных компонентов и проблемами логистики.

В мае контролирующий «АвтоВАЗ» подведомственный Минпромторгу НАМИ (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) опубликовал данные об уровне локализации российских автомобилей. На форуме IMAF аналитик НАМИ Александр Горчаков сообщил, что наиболее высокий показатель локализации в стране принадлежит Lada Granta — всего 45,7%. Это резко контрастирует с прежними заявлениями главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, который утверждал, что Granta «практически на 100%» локализована, а модельный ряд Lada — более чем на 90%.

После ухода французской группы Renault, ранее контролировавшей «АвтоВАЗ», и введения санкций, автоконцерн был вынужден искать новых партнеров для поставок деталей. Сегодня значительная часть комплектующих поступает из Китая и Турции.

