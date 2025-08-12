закрыть
12 августа 2025, вторник, 16:40
«Ничего себе сумма»

  • 12.08.2025, 16:30
«Ничего себе сумма»

Белоруска рассказала, во сколько ей обошлось ЭКО в Минске — многие удивлены.

В TikTok рассказали, во сколько обошлось ЭКО в Минске. «Я дождалась, пока мы оплатим полностью все-все-все и больше никакие расходы не понадобятся», — уточнила автор видео. Итоговая сумма многих удивила, заметило «Зеркало».

«Начнем с самого начала. Первый этап обошелся нам в 1390 рублей. Туда входил прием репродуктолога, УЗИ органов малого таза, мазок на флору. Три штучки фолликулометрии (это ультразвуковое исследование. — Прим. ред.). Также сюда входила пункция и поддержка координаторов, — отметила женщина. — Сюда не входили расходные материалы, а именно — игла для пункции. Ее я покупала отдельно, и она обошлась нам в 110 рублей. Купила в магазине медтехники, предварительно согласовав это с врачом».

По словам девушки, также в первый этап входят препараты для стимуляции фолликулов. Одну упаковку удалось купить у перекупщика из России за 810 белорусских рублей, а вторую отдала девушка, которой она не понадобилась (100 рублей ушло на подарочный сертификат в знак благодарности).

@dasha.gnedko Как вам сумма?) Мы правда были уверены , что меньше будет, по итогу как-то само накапало, но опять же, главное, чтобы все не зря🙏 Если потом будет какие-то еще расходы - буду делиться 🥰 . #бесплодие#эко#спкя#спкя ♬ оригинальный звук - dasha.gnedko

На три укола второго препарата для стимуляции ушло 270 рублей.

Второй этап ЭКО обошелся в 5100 рублей, сообщила женщина и уточнила, что «пришлось взять VIP-пакет в клинике».

Также были и другие траты. К примеру, на еще одни препараты потребовалось 485 рублей. На преимплантационное тестирование — проверку эмбриона на генетические аномалии — ушло 2100 рублей. Это за один эмбрион. За каждый последующий будет по 690 рублей. Конкретно в этом случае на тестирование взяли три эмбриона. И это далеко не все расходы на ЭКО.

«Итого вся программа, все препараты и все, что нам понадобилось, обошлось в 11 705 белорусских рублей. Конечно, мы рассчитывали, если честно, на сумму чуть поменьше, но как есть, — отмечает тиктокерша. — Теперь самое главное, чтобы это принесло результат и чтобы это того стоило».

Если вдруг понадобятся какие-то дополнительные приемы у медиков или препараты, то их нужно будет оплачивать отдельно, уточнила белоруска.

Один из комментаторов спросил о том, не бесплатная ли первая попытка ЭКО. «Просто так никто не сделает, только по показаниям по любому из супругов — либо мужской фактор, либо женский. Если под критерии не подходят, бесплатно не дадут», — ответили ему. «Не первая, а одна: она может быть как первая, так и не первая. Можно первую сделать платно, а вторую — бесплатно», — уточнил еще один пользователь TikTok.

Напомним, в ноябре 2024 года Министерство здравоохранения внесло предложение в парламент о возможности предоставления второй бесплатной попытки ЭКО гражданам Беларуси.

Вот какие еще комментарии оставили под видео:

«В стране ноют, что люди не хотят рожать. А тем, кто хочет, приходится тратить такие огромные деньги».

«И где взять такие деньги — это раз. И второе — не факт, что получится».

«А кричали, что первое ЭКО бесплатное. Ничего себе сумма. Это ж какие зарплаты надо иметь, чтобы собрать».

«У нас ЭКО в 2021 году в Минске было. Общая сумма — 21−22 тысячи. Родила двойню».

«Есть кредит в «Беларусбанке» на ЭКО (заем до 300 базовых величин, или 12 600 рублей. — Прим. ред.). Сама с такими суммами столкнулась».

