Что происходит с американским курсом в отношении Казахстана?
- 12.08.2025, 16:50
Стабильное американское присутствие в Казахстане принесет стратегические выгоды.
Недавние 25-процентные тарифы президента США Дональда Трампа на импорт из Казахстана носят в основном символический характер, затрагивая лишь около 4% казахстанского экспорта в США — продукцию вроде фосфорных химикатов и ферросплавов.
Основные товары, такие как нефть, уран и металлы, продолжают поставляться беспошлинно, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Экономического эффекта для США или Казахстана почти нет, однако меры демонстрируют давнюю непоследовательность американской политики в регионе.
Казахстан — ключевой игрок Центральной Азии, богатый энергоресурсами и критически важными минералами, — не раз стремился укрепить связи с Вашингтоном. Однако стратегия США для региона, принятая в 2019 году, быстро утратила импульс. На фоне эпизодических встреч и инициатив вакуум заполнили Китай, ЕС, Турция, Южная Корея, Япония, Индия и страны Персидского залива, наращивая торговлю и инвестиции.
Казахстан обладает крупными запасами урана, редкоземельных элементов, меди и лития — ресурсов, критичных для диверсификации цепочек поставок и развития зеленой энергетики. Совместные проекты в добыче, переработке и возобновляемой энергетике могут укрепить экономику Казахстана и дать США альтернативу китайскому импорту.
Эксперты отмечают, что даже скромное, но стабильное американское присутствие, инвестиции, регулярные визиты высокопоставленных чиновников, способно принести стратегические выгоды, укрепив независимость региона и снизив влияние России и Китая.