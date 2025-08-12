В Сеть попала интересная проверка зрения
- 12.08.2025, 17:11
Попробуйте найти лягушку за 10 секунд.
На первый взгляд картинка кажется самой обычной — трава, листья, может быть, пара веточек. Ничего подозрительного. Но где-то в этом хаосе затаилась лягушка, и найти её совсем не так просто, как кажется.
Её окраска идеально сливается с фоном, каждая складка кожи повторяет линии листьев и травинок. Именно поэтому такие тесты так любят офтальмологи и специалисты по когнитивным навыкам — они одновременно проверяют и зрение, и внимание к деталям, пишет «Вокруг света».
На тест даётся всего 10 секунд. Этого времени достаточно, чтобы проверить, насколько быстро ваш глаз выхватывает из окружающего фона нужный объект. Те, у кого зрение и концентрация в порядке, справляются мгновенно. Остальные начинают всматриваться, щуриться, возвращаться к уже просмотренным участкам картинки. И чем больше смотришь, тем больше кажется, что лягушки нет вовсе.
Готовы узнать, насколько острым у вас взгляд? Тогда засеките время и попробуйте найти лягушку за 10 секунд. Только учтите: она смотрит прямо на вас.