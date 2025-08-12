закрыть
12 августа 2025, вторник, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сеть попала интересная проверка зрения

  • 12.08.2025, 17:11
В Сеть попала интересная проверка зрения

Попробуйте найти лягушку за 10 секунд.

На первый взгляд картинка кажется самой обычной — трава, листья, может быть, пара веточек. Ничего подозрительного. Но где-то в этом хаосе затаилась лягушка, и найти её совсем не так просто, как кажется.

Её окраска идеально сливается с фоном, каждая складка кожи повторяет линии листьев и травинок. Именно поэтому такие тесты так любят офтальмологи и специалисты по когнитивным навыкам — они одновременно проверяют и зрение, и внимание к деталям, пишет «Вокруг света».

На тест даётся всего 10 секунд. Этого времени достаточно, чтобы проверить, насколько быстро ваш глаз выхватывает из окружающего фона нужный объект. Те, у кого зрение и концентрация в порядке, справляются мгновенно. Остальные начинают всматриваться, щуриться, возвращаться к уже просмотренным участкам картинки. И чем больше смотришь, тем больше кажется, что лягушки нет вовсе.

Готовы узнать, насколько острым у вас взгляд? Тогда засеките время и попробуйте найти лягушку за 10 секунд. Только учтите: она смотрит прямо на вас.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко